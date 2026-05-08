Inflación interanual cerró en -1,64% en abril: cumple 36 meses fuera del rango objetivo del Banco Central

Los automóviles nuevos son parte de los bienes que bajaron de precio en abril.

La inflación general en Costa Rica registró una variación interanual de -1,64% en abril pasado, según el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este viernes 8 de mayo.

Con este resultado, el indicador interanual acumula 36 meses por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%.

De acuerdo con el Banco Central, en términos interanuales, la inflación general se mantendrá en valores negativos durante el primer semestre del 2026. De acuerdo con los últimos registros del IPC interanual, la inflación cada vez está siendo menos negativa.

Sin embargo, según las proyecciones del BCCR, el indicador retornaría al rango de tolerancia en el último trimestre de este año.

Choque inflacionario por conflicto en Oriente Medio

El BCCR prevé que los primeros efectos del choque inflacionario ocasionado por el conflicto en Oriente Medio impactarán a Costa Rica a partir de mayo.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, aseguró que aún se desconoce cuál será la magnitud y la duración del golpe en costos, aunque destacó que, por la forma en que se ajustan los precios en el país, los primeros efectos notables se sentirán a partir de este mes de mayo.

“En marzo ya hay un efecto, sin que entre plenamente el choque. En abril no se espera mucho, por los retrasos que hay en el ajuste de precios. Con toda seguridad, en mayo ”, afirmó el jerarca de la autoridad monetaria al ser consultado sobre cuándo podría darse el primer impacto fuerte en la inflación tras el conflicto.

Inflación mensual de abril

El IPC registró una variación mensual de -0,04% en abril pasado.

De los 289 bienes y servicios que integran el IPC, 46% disminuyeron de precio, 34% aumentaron de precio y 20% no presentaron variación.

Los bienes y servicios que mostraron mayor efecto negativo en la variación mensual del Índice (porque bajaron de precio) fueron: paquetes turísticos al extranjero, automóviles nuevos y papa.

“La disminución en el tipo de cambio del dólar sigue siendo un factor que impacta el comportamiento de los precios, provocando disminuciones al convertir los precios cobrados en dólares a colones”, comentó Nelson Castillo, coordinador de la Unidad de Índice de Precios.

Por su parte, tomate, gasolina y alquiler de vivienda destacaron entre los principales con mayor efecto positivo en la variación mensual del IPC.