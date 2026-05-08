Economía

Inflación interanual cerró en -1,64% en abril: cumple 36 meses fuera del rango objetivo del Banco Central

Inflación interanual retornaría al rango de tolerancia en último trimestre de este año, según el Banco Central

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Por Mónica Cerdas Gómez
Autos nuevos
Los automóviles nuevos son parte de los bienes que bajaron de precio en abril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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