Economía

¿Cuándo subirá la inflación en Costa Rica? Banco Central advierte impacto de conflicto en Oriente Medio

La inflación ingresará al rango de tolerancia alrededor de la meta en el último trimestre del 2026

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Por Luis Enrique Brenes y Mónica Cerdas Gómez
El precio de los combustibles incrementará por el conflicto en Medio Oriente. Esto también tendría efectos en otros bienes y servicios. (Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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