Banco Central revisa a la baja el crecimiento económico de Costa Rica para 2026

Este 30 de abril, el Banco Central anunció la nueva proyección de crecimiento económico nacional para este 2026.

La economía nacional crecerá 3,5% en el 2026, según informó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM) realizada este jueves 30 de abril.

En el IPM anterior, presentado a finales de enero pasado, la autoridad monetaria estimó el crecimiento de la producción del país en 3,8% para el año en curso.

El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, destacó al inicio de la conferencia de prensa que el IPM de abril 2026 está “muy marcado” por eventos externos.

En su presentación, el jerarca del BCCR comentó que las exportaciones pasarían de crecer un 8,6% en 2025 (dato preliminar) a 3% en 2026.

De acuerdo con el informe, las exportaciones de bienes crecerían de un 13,3% (preliminar) en 2025 a un 6% en el año en curso. En tanto, las de servicios pasarían de crecer un 2,6% en 2025 a registrar una caída de 1,3% en 2026.

Por su parte, las importaciones de Costa Rica pasarían de crecer un 6,5% en 2025 a un 4,5% en 2026.

En el IPM de abril de 2026, el Banco Central proyecta que las importaciones de bienes crezcan 4,5% este año, y las de servicios, 4,3%. Ambos porcentajes son inferiores a los reportados, preliminarmente, en 2025: 5,4% y 9,3%, respectivamente.

A diferencia del Central, el Grupo Financiero Mercado de Valores indicó la mañana de este 30 de abril que mantiene su previsión de crecimiento económico (3,6%) planteada a inicios de año. La entidad anticipa una moderación en el dinamismo de las exportaciones durante la segunda mitad del año, en línea con una normalización de su crecimiento.

Noticia en desarrollo.