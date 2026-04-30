Economía

Banco Central revisa a la baja el crecimiento económico de Costa Rica para 2026

El Banco Central presentó el Informe de Política Monetaria este 30 de abril

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Por Mónica Cerdas Gómez y Luis Enrique Brenes
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Este 30 de abril, el Banco Central anunció la nueva proyección de crecimiento económico nacional para este 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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