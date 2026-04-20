Economía

¿Baja el dólar por la deuda del Gobierno? Banco Central da su versión de lo que ocurre

El precio del dólar atraviesa mínimos históricos en el Monex y suma casi cuatro años con tendencia a la baja

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Por Luis Enrique Brenes
Tipo de cambio del dólar
El tipo de cambio del dólar respecto al colón atraviesa mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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