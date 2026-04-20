¿Baja el dólar por la deuda del Gobierno? Banco Central da su versión de lo que ocurre

El tipo de cambio del dólar respecto al colón atraviesa mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se refirió a la influencia que tiene el endeudamiento externo del Gobierno en la baja del tipo de cambio del dólar, que atraviesa mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Madrigal descartó que la deuda externa gubernamental esté detrás del aumento en la oferta de dólares en Costa Rica. Agregó que esas divisas no ingresan al mercado cambiario, ni presional a la baja el precio de la moneda estadounidense.

“El Gobierno no vende dólares en el Monex. Y si quiere vender dólares, eso está en la ley, el Banco (Central) se los compra, no los lleva al mercado. Dios guarde, sería una locura hacerlo”, aseguró el jerarca.

El presidente del ente emisor manifestó que no es cierto que la oferta de dólares en el Monex —donde se determina el tipo de cambio— o en las ventanillas de los intermediarios cambiarios aumente debido a que el Poder Ejecutivo lleva divisas.

“Eso no se sostiene (...) Una cosa es una hipótesis y otra los datos que respaldan esa hipótesis y la conducta de los agentes”, afirmó Madrigal en entrevista con La Nación, el jueves 9 de abril.

Al cierre del 2025, la deuda externa del Gobierno Central ascendió a $15.497 millones, mientras que en el 2021 el saldo fue de $10.548 millones, es decir, un 47% más. En términos absolutos se incrementó en $4.949 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.

El endeudamiento externo significó una cuarta parte de la deuda total del Gobierno Central a diciembre pasado la cual fue de ¢31,3 billones, muestra la información oficial.

Otra visión

El economista Norberto Zúñiga opinó que no comparte el criterio del Banco Central, pues considera que existe un impacto indirecto de este fenómeno en el mercado de divisas y el tipo de cambio.

“Por disposición legal, los dólares o euros, como en las últimas dos emisiones que recibió el gobierno, no van al Monex. Esos dólares los puede utilizar para atender vencimientos internos en dólares o pagar gastos en colones; ahí es donde afecta de manera cuasidirecta e indirecta”, explicó Zúñiga.

En opinión de Zúñiga, el endeudamiento externo, cuando no es para atender vencimientos de deuda en el extranjero, sí influye en el mercado cambiario. Agregó que con esto se disminuye la demanda de divisas que deberían adquirir en Monex.

“En el primer caso que pagara vencimientos internos en dólares, estaría aumentando la cantidad de dólares en el país cuando los tenedores (de los bonos) los reciben”, agregó el economista.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, negó que el endeudamiento externo del Gobierno sea la razón la bajan en el tipo de cambio. (José Cordero/La Nación)

Madrigal sí reconoció que el endeudamiento externo aumenta la oferta de dólares en el país desde una perspectiva macroeconómica; sin embargo, enfatizó que no la incrementa en el Monex.

El jerarca también aseguró que el Ejecutivo no ejerce presiones de demanda, es decir, que impulsen el precio del dólar al alza, al endeudarse en el exterior. “La demanda sería mayor si el gobierno, en vez de endeudarse en el exterior, se endeudara en el interior”, afirmó.

De igual forma, el presidente del Banco Central indicó que al endeudarse en el exterior, las personas pueden inferir que el gobierno no realizará esa demanda de dólares, lo cual impacta en las expectativas cambiarias.

“Pero en términos de más largo plazo, esa es plata que el país tiene que pagar y que ha estado pagando. Entonces, genera, de manera sostenida, una pequeña demanda para los repagos en el futuro. Eso ha estado ocurriendo”, agregó.

El jerarca destacó que parte de la demanda que lleva el Banco Central todos los días al mercado cambiario corresponde a obligaciones adquiridas en el pasado. “Va a generar una demanda en el presente y en el futuro para los repagos”, comentó.

De hecho, en este 2026, el gobierno tiene que pagar $2.353 millones en obligaciones en moneda extranjera. Esto incluye deuda interna, externa y el pago de los intereses, que representa el 53% del total ($1.243,9 millones), según cifras del Ministerio de Hacienda.

¿Fenómeno estructural?

En junio próximo, el tipo de cambio del dólar respecto al colón acumulará cuatro años de tendencia a la baja tras rozar, ese año, los ¢700 en las ventanillas de los intermediarios cambiarios.

El viernes 17 de abril, el promedio ponderado del tipo de cambio del dólar cerró la jornada en ¢456,12. Este es el nivel más bajo registrado, hasta esa fecha, desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

Al respecto, Madrigal señaló que esta mayor abundancia de divisas que ha presionado a la baja el tipo de cambio del dólar responde a factores estructurales y a otros fenómenos no estrictamente coyunturales.

“Hay una parte que es estructural, la economía costarricense cambió. No es algo de esta administración, es una consecuencia de decisiones tomadas por muchos costarricenses en el pasado, donde se cambió el modelo de crecimiento de la economía”, explicó.

Este modelo de crecimiento, orientado al sector externo, busca vincularse a los mercados internacionales y explotar las ventajas comparativas que tiene Costa Rica para exportar, como el régimen de zona franca, el turismo y la exportación de productos agrícolas, dijo el jerarca.

Madrigal añadió que también hay factores extraordinarios que inciden en la abundancia de divisas. Destacó, por ejemplo, un pago extraordinario de impuestos que ocurrió este año, en medio de meses en los que suele existir un mayor ingreso de dólares por factores estacionales.

Ante esta tendencia a la baja, varios sectores relevantes para la economía local, como el exportador, el turístico y empresas de zonas francas, han externado que la apreciación del colón está afectando la competitividad, el empleo y la inversión.

A raíz de esto, han solicitado acciones concretas al ente emisor para contener la baja en el precio del dólar. Durante esta primera parte del año, el Banco Central ha realizado una intervención histórica en el Monex para evitar una reducción más dramática.