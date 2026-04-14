Tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se ubicó, este martes 14 de abril, por debajo de los ¢460.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del tipo de cambio del dólar cerró la jornada en ¢459,01, lo que representa una disminución de ¢1,58 en comparación con la sesión anterior.

El nivel al que llegó el precio del dólar este 14 de abril es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007. Para evitar que el tipo de cambio cayera más, el ente emisor intervino en el mercado.

Según los datos del Banco Central, en la sesión de este martes se negoció un total de $98,1 millones, de los cuales el ente emisor adquirió $36,6 millones bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Adicionalmente, compró $46 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB). En otras palabras, el ente emisor adquirió $82,6 millones de los $98,1 millones transados durante la sesión del Monex.

A inicios de marzo, la autoridad monetaria aseveró que continuará vigilante del desempeño del mercado cambiario y, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:31 p. m. de este 14 de abril, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢461,99 y ¢544,96.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢477.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢378,96 y ¢458.