Economía

Tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460

Precio del dólar en el Monex bajó ¢1,58 en comparación con la sesión del 13 de abril

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
El precio del dólar en el Monex sigue bajando. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precio del dólarTipo de cambioDólarMercado de Monedas ExtranjerasMonex
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.