Economía

Empresarios turísticos piden al Banco Central intervenir para frenar caída del dólar y bajar tasas en colones

Canatur solicitó este miércoles al BCCR intervenir el mercado cambiario, reducir la tasa de política monetaria y bajar el encaje legal para mitigar los efectos de la apreciación del colón

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Por Gustavo Ortega Campos
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Ante la apreciación del colón, la Cámara Nacional de Turismo pidió al Banco Central de Costa Rica más acciones para sostener el dólar, mientras el mercado espera el anuncio oficial sobre la tasa de política monetaria. (Shutterstock/Imagen)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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