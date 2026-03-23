Tipo de cambio del dólar sigue bajando y acumula 12 sesiones en caída

A las 2:30 p. m. de este lunes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢460 o menos.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón continúa bajando en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Este lunes sumó 12 sesiones consecutivas con reducciones en su cotización y marcó un nuevo mínimo histórico.

El precio del dólar en Monex cerró en ¢465,75 este 23 de marzo, reduciéndose en ¢3,52 respecto a los ¢469,27 del mismo día de la semana pasada y en ¢0,76 en comparación con la sesión inmediata anterior.

El precio del lunes es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007. El precio de la divisa ha venido marcando mínimos casi a diario en las últimas semanas.

En la jornada de este lunes se negociaron $60,37 millones en el Monex a través de 209 transacciones, muy similar a los $59,94 millones transados el mismo día de la semana pasada, de acuerdo con los datos del Banco Central.

A raíz de esta abundancia, la autoridad monetaria intervino en el Monex por medio de las operaciones de estabilización, las cuales son utilizadas para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio, ya sea al alza o a la baja.

El Banco Central adquirió $15,94 millones bajo ese rubro y $20 millones para satisfacer la demanda del sector público no bancario (SPNB). El emisor no intervino para alimentar directamente sus reservas.

El pasado 4 de marzo, el ente emisor comunicó que, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.

Durante este lunes, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢467, su cotización más alta de la sesión, y se transó a un valor mínimo de ¢465. La última transacción se concretó a un precio de ¢465,50 por cada divisa.

A las 2:30 p. m. de este lunes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢460 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢473, ¢473 y ¢474, respectivamente. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢476 y ¢472,50.