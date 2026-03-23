Economía

Tipo de cambio del dólar sigue bajando y acumula 12 sesiones en caída

Este 23 de marzo, el precio del dólar en el Monex alcanzó un nuevo mínimo

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Por Luis Enrique Brenes
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A las 2:30 p. m. de este lunes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢460 o menos. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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