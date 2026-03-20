Tipo de cambio cierra la semana marcando un nuevo mínimo en el Monex

Desde el 11 de diciembre de 2025, el precio del dólar en el Monex se mantiene por debajo de los ¢500.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana registrando un nuevo mínimo histórico, con lo cual se acerca más a los ¢465.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar terminó en ¢466,51 en la jornada de este viernes 20 de marzo. Esto representa una disminución de ¢2,76 en comparación con los ¢469,27 registrados en la sesión del lunes 16 de marzo.

El nivel alcanzado este 20 de marzo es el más bajo que se ha registrado desde el inicio de la serie histórica del Central, el 6 de diciembre de 2007. El mínimo previo al reportado este viernes correspondía al del jueves 19 de marzo, cuando el valor del dólar en el Monex se ubicó en los ¢467,22.

Para Juan Bautista Monge, de la Subgerencia Financiera de Mucap, el hecho de que el tipo de cambio esté por debajo de los ¢470 no refleja un equilibrio real de la economía nacional, sino una mezcla de distorsiones estructurales y factores coyunturales que “difícilmente” se pueden sostener.

“En el aspecto estructural, Costa Rica ha modificado su esquema de generación de divisas: las zonas francas dominan hoy con exportaciones dinámicas y continuas, mientras el sector exportador tradicional pierde peso relativo. Esto concentra la oferta de dólares en pocos actores y desconecta el tipo de cambio de la realidad productiva local”, consideró Monge.

A nivel coyuntural, indicó que la presión a la baja en el tipo de cambio se ve impulsada con mayor fuerza por factores temporales, como el pago de impuestos y la temporada alta del turismo, que impulsan la conversión de dólares a colones.

“A eso se suma un elemento más delicado: con la falta de confianza en la señal del Banco Central, muchos agentes económicos están optando por ‘quemar’ dólares apenas los reciben, lo que amplifica la sobreoferta en el mercado cambiario”, dijo Monge.

Por su parte, Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, resumió que los movimientos del tipo de cambio siguen explicados por factores como el mayor flujo de divisas ―proveniente de zonas francas, “buen inicio” de año del turismo― y el acercamiento de los márgenes de tasas de interés locales e internacionales.

Resumen de negociación en el Monex

Durante la semana del 16 al 20 de marzo, se negoció un total de $247,2 millones.

El Banco Central adquirió $120,94 millones bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio. Estas compras fueron ejecutadas los cinco días de esta semana, para evitar una caída de mayor magnitud en el precio del dólar.

El pasado 4 de marzo, el ente emisor comunicó que, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.

Por su parte, durante la semana el BCCR compró $85 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:46 p. m. de este 20 de marzo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢470,31 y ¢558,93.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢482.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢387,49 y ¢464,44.