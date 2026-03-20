Economía

Tipo de cambio cierra la semana marcando un nuevo mínimo en el Monex

El precio del dólar en el Monex cerró, este 20 de marzo, por debajo de los ¢467. Durante la semana se redujo casi ¢3.

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Desde el 11 de diciembre de 2025, el precio del dólar en el Monex se mantiene por debajo de los ¢500. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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