Tipo de cambio toca nuevo mínimo: BCCR intervino en cuatro sesiones para evitar mayor caída

El tipo de cambio del dólar continúa a la baja en el Monex.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) en la sesión de este viernes 17 de abril y suma nueve jornadas consecutivas a la baja.

El precio del dólar cerró la semana en ¢456,12, lo que representa una reducción de ¢0,19 respecto a la cotización del día anterior y de ¢5,71 en comparación con los ¢461,83 del viernes pasado.

Para evitar una caída más drástica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) intervino mediante operaciones de estabilización y compró $90,89 millones en cuatro de las cinco sesiones semanales de Monex.

Esta es la segunda semana consecutiva en la que la entidad adquiere divisas bajo este rubro en cuatro de las cinco jornadas del Monex. La semana previa compró una cifra similar, de $91,08 millones.

A finales de marzo, Róger Madrigal, presidente del BCCR, explicó que la intervención del emisor en el mercado evita que el precio del dólar esté más bajo, pero enfatizó que este tipo de operaciones no buscan cambiar la tendencia, actualmente a la baja.

Al ser consultado sobre si estas intervenciones revierten la tendencia a la baja del tipo de cambio, el presidente del Banco Central aseguró que no tienen esa finalidad, sino que buscan que “(la caída) sea más ordenada”.

Durante la semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado osciló entre los ¢460,59 del lunes y los ¢456,12 de la sesión del viernes, según datos del Banco Central.

Este viernes se negociaron $52,05 millones en 203 transacciones, un monto superior a los $40,45 millones del cierre de la semana pasada. La jornada con la negociación más alta fue el lunes, con $99,53 millones, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue el jueves, con $14,31 millones.

En las cinco sesiones semanales se negociaron $300,21 millones en Monex, $8,33 millones más que la semana previa, cuando se transaron $291,88 millones en el mercado.

Durante este viernes, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢457 y se transó a un valor mínimo de ¢455,80. Posteriormente, se negoció a un precio máximo de ¢459,01 y la última transacción se concretó a una cotización de ¢455,80.

El ente emisor también intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), al adquirir $137,06 millones entre el lunes y el viernes, una cifra superior a los $126,86 millones de las sesiones de la semana anterior.

Durante el lunes y el miércoles (último dato disponible al cierre de esta nota), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $789,52 millones y vendieron $495,81 millones, lo que dejó un remanente de $293,71 millones, según los datos publicados por el Banco Central.

A las 3:20 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar en ¢450 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢463, ¢462 y ¢464. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢470 y ¢462.