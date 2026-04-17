Economía

Tipo de cambio toca nuevo mínimo: BCCR intervino en cuatro sesiones para evitar mayor caída

El precio del dólar se redujo en ¢5,71 respecto al cierre de la semana anterior

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Por Luis Enrique Brenes
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El tipo de cambio del dólar continúa a la baja en el Monex. (Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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