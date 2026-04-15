Economía

Tipo de cambio del dólar baja casi ¢40 en primeros 100 días del año

Precio del dólar alcanzó un nuevo mínimo en el Monex este 15 de abril

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Por Luis Enrique Brenes
Tipo de cambio del dólar
El tipo de cambio mantiene una tendencia a la baja desde mediados de 2022. (Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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