Tipo de cambio del dólar baja casi ¢40 en primeros 100 días del año

El tipo de cambio mantiene una tendencia a la baja desde mediados de 2022.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón se redujo casi ¢40 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) durante los primeros 105 días de 2026, año en el que la cotización de la divisa ha tocado mínimos históricos.

Este miércoles 15 de abril, el precio del dólar cerró en ¢457,61 y sumó seis sesiones consecutivas en valores mínimos en el Monex, según los registros históricos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que abarcan desde el 6 de diciembre de 2007.

El valor de la divisa de este miércoles se redujo en ¢39,46 respecto a los ¢497,07 en los que inició este 2026. En comparación con la sesión del martes 14 de abril, la cotización disminuyó en ¢1,40.

Según los datos del emisor, en la sesión de este miércoles se negoció un total de $36,21 millones. El Banco Central intervino con la compra de $8,31 millones en operaciones de estabilización, con el propósito de evitar una caída más pronunciada en el tipo de cambio.

El emisor también adquirió $17 millones para satisfacer la demanda del sector público no bancario (SPNB). De los $36,21 millones negociados, el Banco Central compró $25,31 millones.

El mayor volumen en Monex se registró en la jornada del lunes, cuando se negoció $99,53 millones, mientras que el menor correspondió a este miércoles, con $36,21 millones. En la semana ya se transaron $233,85 millones.

Durante la sesión de este miércoles, el dólar abrió la jornada en ¢459,80, su cotización más alta del día, y alcanzó un mínimo de ¢456,20. La última transacción se concretó a un precio de ¢457,51.

En las tres sesiones de esta semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado se redujo desde los ¢460,59 del lunes hasta los ¢457,61 en los cuales cerró este miércoles.

A las 2:20 p. m. del miércoles, todas las entidades bancarias compraban dólares a ¢452 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢464, ¢464 y ¢465, respectivamente. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢470 y ¢464.