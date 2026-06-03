Economía

Estados Unidos recomienda arancel adicional del 12,5% a Costa Rica por importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso

El gobierno de Estados Unidos propuso imponer un arancel adicional del 12,5% a Costa Rica y otros 45 países

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Por Gustavo Ortega Campos
Mesa de negociación entre Costa Rica y Estados Unidos.
Las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos podrían enfrentar un arancel total del 22,5% si prospera una propuesta presentada por la administración estadounidense. (Creada con IA/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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