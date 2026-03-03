Economía

Importantes productos de Costa Rica se libran del nuevo arancel de Donald Trump

Durante el 2025, Costa Rica exportó más de 1.500 tipos de bienes hacia Estados Unidos. Estas son las claves del impacto de las exoneraciones del arancel del 10% vigente desde el 24 de febrero

Por Gustavo Ortega Campos
Cajas de exportación sobre gráficos financieros y una lupa, representación de las exportaciones de Costa Rica a Estados Unidos afectadas por el arancel del 10%, con impacto en dispositivos médicos, textiles, piña, banano y café en 2025.
Estados Unidos concentró el 47% de las exportaciones de Costa Rica en el 2025. Desde el 24 de febrero, los envíos enfrentan un arancel "ad valorem" del 10%, con más de 2.000 partidas exentas según la Proclama firmada por el presidente Donald Trump. (Shutterstock/Shutterstock)







