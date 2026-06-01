Economía

El petróleo se dispara ante el temor de una suspensión de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Irán reafirmó que cualquier acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio estaba supeditado a un alto al fuego en Líbano

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen con cuatro máquinas extractoras de petróleo.
Para el mercado petrolero, que albergaba la esperanza de un acuerdo inminente entre Teherán y Washington a finales de la semana pasada, la perspectiva de una resolución rápida parece alejarse.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoEstados UnidosIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.