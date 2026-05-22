Banco Central mantiene sin cambios su tasa de política monetaria

El Banco Central de Costa Rica mantiene su tasa de política monetaria en 3,25% desde diciembre pasado.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó este jueves 21 de mayo mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 3,25%, donde se encuentra desde el 18 de diciembre del año pasado.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó que la decisión responde a la evolución reciente de la inflación y a la valoración de riesgos externos e internos, en un contexto de elevada incertidumbre.

Madrigal señaló que persiste la incertidumbre sobre la magnitud y la duración de los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio. Agregó que los precios internacionales de materias primas, en especial el petróleo, fertilizantes y algunos alimentos, han aumentado.

“El Banco Central reafirma su compromiso con la estabilidad interna de precios y reitera que evaluará la trayectoria de la inflación, sus determinantes y los riesgos internos y externos”, señaló el BCCR en un comunicado de prensa.

En esa misma línea, el Banco Central indicó que actuará en la dirección que corresponda con su política monetaria, cuando las condiciones lo requieran, con el objetivo de preservar “la estabilidad macroeconómica”.

Madrigal manifestó que con la posición actual de política monetaria el Banco Central puede “acomodar” el choque inflacionario. Sin embargo, dijo que las condiciones pueden cambiar, por lo que el emisor hará los análisis para tomar la decisión acorde al momento.

“Los modelos y lo que vemos en las estimaciones en algunos casos concretos, es que el choque inflacionario, si se llegara a presentar, nos podemos acomodar. Es lo que se dice atualmente, pero esto es dinámico, en seis meses puede ser otra (realidad)”, aseguró.

Al ser consultado sobre si el BCCR se sentía cómodo con el nivel actual de la TPM, Madrigal afirmó que “la prudencia llama” a que la tasa se mantenga en el 3,25% que se encuentra desde el 18 de diciembre.

“La mayoría de los bancos centrales han estado manteniendo las tasas como un llamado a la prudencia”, enfatizó Madrigal, quien añadió que en el pasado el alza en los precios del petróleo ha afectado los costos de producción de las demás actividades.

“Hay un choque que se puede manifestar en inflación. Básicamente, lo que hay es una incertidumbre sobre la magnitud y el tiempo (...) Ante eso, el llamado es la prudencia. Sabemos que hay efectos de los que no podemos escapar”, aseveró Madrigal.

La disposición de no modificar el nivel del indicador fue adoptada de forma unánime por la Junta Directiva y siguiendo la recomendación de la División Económica del ente emisor, de mantener la TPM.

Inflación

La inflación general en Costa Rica, medida por el índice de precios al consumidor, cerró en -1,64% para abril, siendo cada vez menos negativa desde que en febrero alcanzó -2,73%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El indicador suma 36 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, que es de ±1 punto porcentual (p. p.) alrededor de la meta central, que es del 3%.

En el comunicado, el Banco Central explicó que esta dinámica en la inflación se explica, en parte, por factores transitorios, como la reversión en los precios de algunos bienes agrícolas y por el precio de los combustibles, que en abril se ubicaron por debajo de lo observado en el mismo mes de 2025.

“Debe destacar que, debido a la metodología de fijación de precios, el encarecimiento internacional del crudo derivado del conflicto bélico en Oriente Medio no se reflejó en los precios internos de los combustibles en abril”, explicó el emisor.

La previsión del Banco Central es que la inflación general muestre valores positivos a partir del segundo semestre de 2026 y que se acerque al rango de tolerancia alrededor de la meta hacia finales de este año.

La proyección incluye los efectos del aumento en los precios internacionales de las materias primas, así como las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno climático de El Niño.