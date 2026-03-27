Banco Central mantiene sin cambios su tasa de política monetaria

El año pasado, el Banco Central redujo la TPM en tres de las ocho reuniones de política monetaria realizadas.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 3,25%, donde se encuentra desde el jueves 18 de diciembre del año pasado.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, manifestó que esta decisión se basó, sobre todo, en la incertidumbre generada por el conflicto en Irán, lo cual impactó en los precios de materias primas como el petróleo.

La decisión del ente emisor se dio en un contexto en que representantes empresariales de zona franca, exportadores y turismo pidieron una baja en la TPM.

La inflación general en Costa Rica, medida por el índice de precios al consumidor, cerró en -2,73% para febrero, profundizando su tendencia negativa, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Se trata de la segunda medición más baja en los últimos seis años, superada únicamente por la registrada por el INEC en agosto de 2023, cuando la inflación alcanzó un valor de -3,28%.

El indicador suma 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, que oscila entre 2% y 4%. La meta central del ente emisor es del 3%.

El año pasado, el Banco Central redujo la TPM en tres de las ocho reuniones de política monetaria realizadas. En el acumulado, el ente emisor redujo el indicador en 75 puntos base (p. b.) durante 2025, pasando del 4% al 3,25%.

Durante este 2026, la autoridad monetaria tendrá cuatro reuniones más de política monetaria. La TPM es la principal tasa de referencia para el mercado financiero en colones, tanto de los créditos como de los ahorros.