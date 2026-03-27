Economía

Banco Central mantiene sin cambios su tasa de política monetaria

La Junta Directiva del Banco Central tomó su segunda decisión de política monetaria de 2026

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Por Luis Enrique Brenes
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
El año pasado, el Banco Central redujo la TPM en tres de las ocho reuniones de política monetaria realizadas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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