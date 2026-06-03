Rodrigo Chaves presentará plan fiscal a Laura Fernández para evitar un aumento de la deuda pública

Rodrigo Chaves aseguró que el Ministerio de Hacienda presentará un plan fiscal a Laura Fernández para fortalecer las finanzas públicas. El jerarca también afirmó que algunas entidades financieras están pagando menos impuestos debido a pérdidas asociadas al tipo de cambio.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó este miércoles que presentará a la presidenta Laura Fernández un plan fiscal orientado a fortalecer los ingresos del Estado y evitar un aumento de la deuda pública.

Así lo anunció luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara a Costa Rica adoptar medidas para incrementar sus ingresos tributarios, al tiempo que se reduce la recaudación.

Entre las propuestas planteadas por el organismo internacional, figuran elevar al 13% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, aumentar la carga tributaria sobre los salarios y gravar el bono escolar, según su más reciente informe final de la Consulta del Artículo IV.

Rodrigo Chaves anuncia plan fiscal para Laura Fernández tras recomendaciones del FMI

En conferencia de prensa, Chaves aseguró que el equipo técnico del Ministerio de Hacienda expondrá la propuesta durante la sesión del Consejo de Gobierno de este 3 de junio, aunque evitó precisar cuáles medidas formarán parte del plan que será sometido a consideración de la mandataria.

“En esta tarde del Consejo de Gobierno, el equipo del Ministerio de Hacienda le va a hacer una presentación a doña Laura orientada precisamente a asegurarnos que el gobierno Fernández Delgado no sea un gobierno que aumente la deuda, a menos de que haya condiciones extraordinarias y de crisis”, manifestó.

El jerarca indicó que las recomendaciones del FMI responden a un contexto internacional marcado por diversos riesgos económicos y geopolíticos. Entre ellos, mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Irán y el Golfo de Hormuz, eventuales conflictos en el estrecho de Taiwán y amenazas sanitarias como el Covid-19, el ébola y el hantavirus.

El ministro insistió en que el FMI considera que Costa Rica cuenta con una economía más resiliente que en años anteriores y mejor preparada para enfrentar choques externos. No obstante, agregó que el organismo también recomendó valorar mecanismos que permitan fortalecer los ingresos fiscales y evitar que la administración de Laura Fernández incremente el endeudamiento público.

El ministro también atribuyó parte del comportamiento reciente de la recaudación tributaria a pérdidas que, según dijo, enfrentan algunas entidades financieras por apuestas realizadas contra el colón.

“Con el tipo de cambio, por ejemplo, que ha hecho que los bancos que apostaron tradicionalmente contra el colón estén pagando menos impuestos porque están incurriendo en pérdidas por esas apuestas que hicieron”, afirmó.

Advertencia sobre la CCSS

El informe del FMI también advirtió sobre los desafíos de sostenibilidad financiera que enfrentan los seguros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según las proyecciones del organismo, el Gobierno Central podría verse obligado a asumir parte de los faltantes financieros de la institución en los próximos años. La reserva del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), por ejemplo, podría agotarse a partir del 2029. Lo mismo ocurriría con el IVM desde el 2037.

Consultada sobre este escenario, la presidenta Laura Fernández aseguró que su administración continuará respaldando financieramente a la Caja mediante el presupuesto nacional.

“El Gobierno viene pagándole año con año, a través del presupuesto nacional, los costos asociados a las cargas sociales y al seguro de invalidez, vejez y muerte de la Caja”, afirmó.

La mandataria agregó que trabajará junto con la presidencia ejecutiva de la institución, Monica Taylor, para fortalecer sus finanzas y sostuvo que el Estado seguirá atendiendo sus obligaciones con la CCSS “según las posibilidades financieras de nuestra hacienda pública”.

Fernández también destacó iniciativas como el ERP-SAP (Planificación de Recursos Empresariales) que, según dijo, contribuirían a ordenar las finanzas de la institución y a transparentar los costos de los servicios de salud.