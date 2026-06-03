Política

Rodrigo Chaves presentará plan fiscal a Laura Fernández para evitar un aumento de la deuda pública

Ministro de Hacienda atribuyó parte de la caída en la recaudación tributaria a que los bancos pagan menos impuestos por pérdidas derivadas de apuestas contra el colón

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Laura Fernández
Rodrigo Chaves aseguró que el Ministerio de Hacienda presentará un plan fiscal a Laura Fernández para fortalecer las finanzas públicas. El jerarca también afirmó que algunas entidades financieras están pagando menos impuestos debido a pérdidas asociadas al tipo de cambio. (Casa Presidencial/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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