Gravar el salario escolar e IVA a canasta básica: radiografía de 92 páginas del FMI sobre los riesgos económicos de Costa Rica

El FMI emitió el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026, de 92 páginas, tras la visita hecha al país a inicio de año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026, de 92 páginas, los riesgos económicos y fiscales a los cuales está expuesto Costa Rica.

Entre las recomendaciones del órgano multilateral están la necesidad de elevar los ingresos impositivos para lo cual planteó una serie de cambios tributarios. Entre los principales están imponer el 13% del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la canasta básica, elevar el impuesto al salario y gravar el salario escolar.

Además, mostró un panorama complicado para las finanzas públicas a raíz de la necesidad futura de financiamiento que el Poder Ejecutivo deberá trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el seguro de salud, ambos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Fondo visitó Costa Rica entre el 25 de febrero y el 9 de marzo anterior. La comitiva del organismo se reunió con el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal; y los entonces ministros de Hacienda y Planificación, Rudolf Lücke y Marlon Navarro, respectivamente.

A continuación el informe del FMI donde puede ver el detalle de los riesgos y recomendaciones dadas al país.