Economía

Gravar el salario escolar e IVA a canasta básica: radiografía de 92 páginas del FMI sobre los riesgos económicos de Costa Rica

El Fondo hace un análisis de la situación económica de Costa Rica y los riesgos en las finanzas del Gobierno Central.

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Por Óscar Rodríguez
El FMI emitió el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026, de 92 páginas, tras la visita hecha al país a inicio de año.
El FMI emitió el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026, de 92 páginas, tras la visita hecha al país a inicio de año. (La Nación/Canva/La Nación/Canva)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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