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Soy portador de malas noticias; no me gusta lo que veo

El último informe del FMI sobre Costa Rica describe un difícil escenario para los próximos años. Es como que a una familia endeudada le digan que también tendrá que pagar gastos de un pariente en crisis

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Por Esteban Oviedo
En la imagen una persona sosteniendo billetes.
El FMI recomendó tomar medidas como subir el IVA a la canasta básica del 1% al 13%, además de aumentar el impuesto a los salarios y gravar el bono escolar, entre otras medidas. (Shutterstock/Shutterstock)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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