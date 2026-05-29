Economía

Directivos del Banco Central lanzan advertencia sobre panorama fiscal de Costa Rica

Hacienda prevé una reducción en la recaudación fiscal para 2026 y una tendencia a la baja en la carga tributaria hasta 2031

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Por Luis Enrique Brenes
Fachada Banco Central de Costa Rica
La Junta Directiva del Banco Central analizó el panorama fiscal de Costa Rica, con base en las cifras del Ministerio de Hacienda. (JOHN DURAN/John Durán)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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