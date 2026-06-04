Viceministro de Hacienda explica a qué se refirió Rodrigo Chaves cuando habló de un ‘plan fiscal’

El viceministro de Hacienda, Victor Carvajal, salió al paso sobre el plan fiscal anunciado por Rodrigo Chaves este miércoles.

El viceministro de Ingresos de Hacienda, Víctor Carvajal habló este jueves sobre el plan fiscal referido por el jerarca de la cartera, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández.

“No es cierto que el gobierno esté planeando nuevos impuestos y tampoco subir los actuales, eso es falso”, señaló Carvajal por medio de un vídeo.

Chaves dijo este miércoles que presentaría al Consejo de Gobierno, presidido por Fernández, un plan fiscal orientado a fortalecer los ingresos del Gobierno Central y evitar el aumento de la deuda pública.

Victor Carvajal, viceministro de Ingresos

Carvajal dijo que la economía costarricense es sólida y las finanzas públicas son estables.

Sin embargo, agregó que hay que facilitar el proceso de recaudación de impuestos para el fisco y para los contribuyentes, la vez que lo calificó como “un sistema muy complicado”.

También aseguró que hay mucha evasión y contrabando.

“Hemos estado trabajando en un planteamiento que nos permita disminuir la evasión y luchar frontalmente contra el contrabando para tener más y mejores ingresos. No es subiendo impuestos el camino”, refirió Carvajal.

Retieró que el plan fiscal es una forma de recaudar más y no crear más impuestos.

El anuncio del plan efectuado por Hacienda se da luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara a Costa Rica adoptar medidas para incrementar sus ingresos tributarios, en un contexto en que los resultados de la recaudación disminuyen.

Carvajal dijo que tomarán en cuenta “algunas” de las recomendaciones del FMI, pero sin detallar cuáles.

“Es el gobierno de la República el que toma las decisiones y en este momento no estamos pensando bajo ninguna circunstancia subir impuestos ni tener nuevos”, agregó el vicejerarca.

Entre las propuestas planteadas por el organismo internacional, están elevar al 13% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, aumentar la carga tributaria sobre los salarios y gravar el bono escolar.

“El mensaje es claro, no más impuestos, sí a cobrar lo justo para que los contribuyentes paguen lo que deben pagar para mantener los servicios y obras de calidad”, concluyó Carvajal.