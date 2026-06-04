Economía

Viceministro de Hacienda explica a qué se refirió Rodrigo Chaves cuando habló de un ‘plan fiscal’

Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda, señaló que el gobierno no planifica nuevos impuestos

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Por Gustavo Ortega Campos
27/11/2023 Sabana Sur. Victor Carvajal, ministro de Agricultura en entrevista relacionada con los escáneres para detectar el posible ingreso y salida de droga.
El viceministro de Hacienda, Victor Carvajal, salió al paso sobre el plan fiscal anunciado por Rodrigo Chaves este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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