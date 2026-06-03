Política

Diputados rechazan propuestas del FMI para aumentar impuestos a canasta básica y salarios

Voceros de las cinco fracciones legislativas ven con recelo sugerencias para subir al 13% el IVA a los alimentos básicos y otras opciones planteadas por el Fondo Monetario para incrementar los ingresos

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Diputados en el Plenario durante la lectura de la resolución de las permutas
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, descarta que la vía definida por el gobierno sea la de aumentar los impuestos. (Aarón Sequeira/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FMIAumento de impuestosIVAImpuesto a salarios
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.