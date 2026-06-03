Diputados rechazan propuestas del FMI para aumentar impuestos a canasta básica y salarios

El jefe del PPSO, Nogui Acosta, descarta que la vía definida por el gobierno sea la de aumentar los impuestos.

Los diputados no ven con buenos ojos las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aumentar los impuestos en el país, en particular sobre los productos de la canasta básica, sobre los salarios y el salario escolar, así como a los premios de las loterías nacionales, entre otros.

Frente a las propuestas del FMI, voceros de las cinco fracciones legislativas expresaron su recelo ante el incremento de los impuestos, máxime que cualquier iniciativa de ese tipo tendría que recibir la aprobación en la Asamblea Legislativa.

De entrada, Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciuadadana (CAC) rechazaron la opción de discutir una reforma tributaria que les cargue a los costarricenses, nuevamente, un aumento a los impuestos para financiar los gastos del Estado.

Además, el vocero del oficialista Pueblo Sobereano (PPSO), Nogui Acosta, descartó que el gobierno esté analizando seriamente ir por la vía del aumento de los impuestos, porque cualquier propuesta fiscal va a depender de la visión del Ministerio de Hacienda.

“Por el momento, no estamos planteando una reforma fiscal, sino que hacemos una evaluación de la lucha contra la evasión y la elusión como primer mecanismo. La decisión nos correspondería a nosotros, si alguna de esas iniciativas es necesaria. Hay que hacer una evaluación pormenorizada, antes de entrar en la discusión fiscal”, dijo el oficialista.

En las filas del PLN, la diputada Ángela Aguilar, de la Comisión de Hacendarios, declaró que su partido no está de acuerdo con el incremento del IVA a la canasta básica, ni al salario, porque serían una doble afectación a los costarricenses.

“Si hay una reducción de los ingresos tributarios, el gobierno debe mejorar la gestión del cobro, atacar la evasión y mejorar las plataformas para la recaudación”, dijo la verdiblanca.

Adicionalmente, puntualizó que hay muchos impuestos que no se cobran bien, por lo que no se puede afectar a la población más vulnerable, a la clase trabajadora, porque si se grava la canasta básica, esta dejaría de tener sentido.

Villalta: ‘¿Es que solo los asalariados pagan impuestos?’

El jefe del FA, José María Villalta, rechazó de igual forma las propuestas que “van en la línea de cortar el hilo por lo más delgado, cargarle impuestos a la gente que compra productos de la canasta básica”.

El frenteamplista agregó que ya se le había golpeado a la población con la ampliación de la base del IVA, el congelamiento de los salarios, los recortes en educación, por lo que todos deben pagar y contribuir de acuerdo con sus ingresos reales.

El PLN considera que no se les puede subir impuestos a los costarricenses que ya fueron afectados por la reforma fiscal del 2018. (Aarón Sequeira/La Nación)

Villalta puntualizó que se deben cerrar los portillos para el fraude y la evasión, así como reformar el impuesto de la renta para que paguen más los que más tienen.

“No estamos de acuerdo con el IVA a la canasta básica, porque atenta contra las familias y hogares que menos tienen, ni a los salarios. ¿Es que solo los asalariados pagan impuestos?“, comentó el jefe del FA.

‘No hay tal economía jaguar, hay crisis’

En criterio de Abril Gordienko, de la Unidad, y Claudia Dobles, de la CAC, las recomendaciones del FMI lo que evidencian es que no hay tal economía “jaguar” como tanto lo pregonaba el expresidente Rodrigo Chaves, sino que más bien el exmandatario le heredó a Laura Fernández una crisis fiscal, lo mismo que una crisis de inseguridad.

La socialcristiana rechazó gravar los premios de lotería y respaldar aumentos de impuestos. En cambio, apoyó la iniciativa de la oficialista Esmeralda Britton para legalizar otros juegos de azar y que estos paguen tributos al Estado. Además, defendió una reducción de las cargas que pesan sobre los salarios.

“La administración pasada fue malísima en recaudación de impuestos, porque se comió todo el beneficio después de entrar con una reforma fiscal recién aprobada”, dijo Gordienko.

En la misma sintonía, Claudia Dobles enfatizó que Rodrigo Chaves tuvo un pésimo manejo de las finanzas públicas, después de comerse las ganancias de la reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado.

“El FMI lo que nos dice es que, ante el bajonazo, hay que subir más impuestos. Reconoce un mal manejo de las finanzas públicas, no solo crisis de inseguridad, pero la misma persona que era presidente hoy está de nuevo manejando las finanzas públicas”, dijo Dobles.