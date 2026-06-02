Economía

Hacienda prepara ‘una serie de proyectos de ley’ para elevar recaudación de impuestos

Gobierno prevé un fuerte deterioro en sus ingresos respecto al PIB. Hacienda explica qué acciones aplicará ante este panorama fiscal

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Por Óscar Rodríguez y Luis Enrique Brenes
Fotografias de San Jose para archivo
El Ministerio de Hacienda descartó una nueva reforma fiscal ante el panorama de los ingresos tributarios para los próximos años. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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