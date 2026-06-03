Economía

FMI ve poco margen para subir cuotas obrero-patronales en IVM, pero sí para reducir monto de pensión

FMI descarta que sostenibilidad futura del IVM y Seguro de Salud se logre mediante un ajuste en las cuotas de trabajadores y patronos, pues estas ya son elevadas

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la fachada de la CCSS y una imagen de archivo de dos figuras de adultos mayores y un tarro de monedas
El FMI advierte de que no hay margen para elevar la cuotas de trabajadores y patronos a la CCSS, al tiempo que urge reformas paramétricas al IVM y al Seguro de Salud. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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