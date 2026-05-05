Economía

Calculamos la pensión del IVM con las propuestas de reforma planteadas por la CCSS: vea cinco escenarios

‘La Nación’ realizó un ejercicio con cinco niveles salariales para estimar el impacto de la reducción en la tasa de reemplazo propuesta por la CCSS dentro de un paquete de reformas al IVM

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen unas monedas con una cinta métrica a su alrededor
La CCSS busca bajar la tasa de reemplazo del IVM al 40%. Un análisis de La Nación muestra cómo el recorte afectaría principalmente a los salarios más bajos. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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