Promociones en Disney World: estas son las fechas ideales para visitar los parques

Durante los últimos meses de 2023 es probable que muchas familias ya estén planeando sus vacaciones para el siguiente año. Es por eso que Disney World habilitó unas ofertas especiales para asistir a sus cuatro icónicos parques en Florida, Estados Unidos.

La nueva oferta con tarifa especial está habilitada desde el pasado 14 de noviembre y es válida del 9 de enero al 15 de marzo de 2024, sin restricción de fechas.

Además, los visitantes que reserven esta oferta no necesitarán hacer una reserva previa para los parques temáticos, y los boletos se pueden utilizar en un plazo de hasta siete días a partir de la fecha que se usen por primera vez.

Esta promoción es válida solo en América Latina y los interesados pueden hacerla válida en línea, a través de la página web de Disney World, o por medio de un agente de viajes.

“Estamos muy entusiasmados de que nuestros visitantes puedan reservar esta oferta especial y comenzar el nuevo año con la magia que sólo los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort pueden ofrecer”, comentó Alejandro Flores, director de Ventas y Marketing de Disney Destinations en América Latina.

Según la compañía, cada uno de los cuatro parques temáticos ofrece experiencias únicas para toda la familia. Algunas de ellos son el nuevo TRON Lightcycle / Run, en Magic Kingdom; una emocionante aventura intergaláctica en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, en Epcot; entre otros.

Disney habilitó una oferta para Latinoamérica en la que las personas podrán visitar los cuatro parques temáticos en Florida. Archivo: (BRYAN R. SMITH/AFP)

Disney World se prepara para fin de año

Para despedir el 2023 Disney World presenta Disney Jollywood Nights ,el nuevo evento nocturno que tendrá lugar en Hollywood Studios.

Estará “lleno de alegría y música” del 11 de noviembre al 20 de diciembre, protagonizado por estrellas de los especiales navideños más queridos como La Rana René, Miss Piggy, Tiana, Bella, Mickey Mouse y Minnie Mouse, entre otros.

Los asistentes a estos espectáculos navideños no querrán perderse ‘What’s This? TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS Sing-Along’, donde Jack Skellington, el protagonista de ‘Pesadilla antes de Navidad’, sorprenderá a los invitados para cantar todos “las canciones más queridas de la icónica película mientras descubren una magia peculiar en lugares inesperados”.

Otras sorpresas navideñas serán las apariciones de personajes clásicos de Disney Channel como Powerline Max, Chip’n Dale: Rescue Rangers, y Phineas y Ferb.

