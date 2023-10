Gerente del BNCR se disculpa por faltante de ¢3.293 millones: ‘Me duele, me entristece y me indigna’

El gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, Bernardo Alfaro Araya, envió un mensaje público de disculpas por el faltante de ¢3.293 millones entre sus registros contables y el dinero que mantiene en custodia en sus bóvedas, razón por la que se desarrolla una investigación y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

“Como gerente del Banco Nacional de Costa Rica les debo una sincera disculpa por la situación que estamos atravesando en estos momentos, son tiempos difíciles para todos los que trabajamos, confiamos y creemos en esta institución. Debo reconocer que me duele, me entristece y me indigna. El banco no descansará hasta que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias”, señaló Alfaro, por medio de un video.

La institución informó, el 24 de octubre pasado, de que cinco funcionarios fueron suspendidos, con goce de salario, por aparente incumplimiento de labores mientras se realiza la pesquisa. Este día, Alfaro no estuvo presente en la conferencia de prensa informativa sobre el hallazgo del faltante, por encontrarse resolviendo diligencias agendadas, según explicó Jaime Murillo, gerente general interino.

En el video, Alfaro dijo que las investigaciones continuarán hasta que las personas que provocaron esta situación respondan por sus actos, y aseguró que mantendrán informados a los grupos de interés.

“Un presunto pequeño grupo de personas no representa los valores y el profesionalismo de más de 5.800 colaboradores”, indicó, a la vez que reiteró a los clientes de la entidad que pueden estar “completamente seguros” que el dinero de sus cuentas e inversiones no se verá afectado, ni tampoco la calidad de los productos y servicios.

Aseguró que tampoco se verá comprometida la solvencia del banco. “Son tiempos difíciles pero los estamos enfrentando con transparencia y humildad... aunque en el camino podemos cometer errores, estas lecciones nos enseñarán a ser cada vez más fuertes”, concluyó.

Los investigados son un custodio, la encargada de control interno, un supervisor encargado de arqueo, un custodio de tesorería general y un supervisor contable, según informó el Banco.

A manera de referencia, el faltante de ¢3.293 millones equivale al 21% de las utilidades netas que el Banco Nacional obtuvo durante el primer semestre de este 2023, que fueron de ¢15.470 millones, según datos publicados en el sitio web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Según indicó La Nación en setiembre pasado, el Banco Nacional fue el tercer banco con mayores ganancias en el primer semestre del año, por detrás del BAC Credomatic y Citi.

Al mismo tiempo, el monto que se busca equivale a 0,04% de los activos totales que tiene la entidad financiera. El activo bancario se refiere a todos los bienes y derechos que posee la entidad, y su valor total es de ¢8.082.471 millones. El Banco Nacional es el banco con los mayores activos en el país.

Alfaro Araya forma parte de la terna escogida por el Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para elegir a quien será presidente ejecutivo de esa entidad financiera a partir del 1.º de diciembre.

Los otros dos candidatos son la también costarricense Gisela Sánchez Maroto, propuesta por el gobierno de Rodrigo Chaves, y el guatemalteco Jaime Díaz Palacios, actual vicepresidente ejecutivo del BCIE.