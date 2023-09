En vivo comparecencia Banco Central Costa Rica: Gerenta informó a la Directiva de las denuncias penales

El legislador verdiblanco Óscar Izquierdo consulta si es riesgoso la construcción de una megabase de datos en el BCCR. Pero el jerarca del ente emisor rechaza que no se construye una megabase, sino que es información que ya existe.

Izquierdo critica si la actuación del Banco Central se trata de la UPAD 3.0.

Acuerdo FMI Copiado!

Sofía Guillén, del Frente Amplio, pregunta si la exigencia de los datos es ocurrencia del BCCR o por compromiso con el FMI. A lo cual Madrigal López afirma que se debió al acuerdo con el Fondo.

Guillén consulta si un dato crediticio es sensible y por qué necesita que la información sea individualizada. El jerarca del BCCR dice que los datos no son sensibles y que se requiere la información detallada de actividad económica, lugar geográfico y tipo de deudor.

Efecto reputacional Copiado!

El diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, consulta al jerarca del BCCR si valoraron el efecto reputacional de la denuncia penal contra Rocío Aguilar, de Sugef; y Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional. Madrigal López respondió que la valoración hecha fue de no contar con la información para generar estadísticas.

El legislador también presentó una moción para que la jerarca de la Sugef y el del Banco Nacional comparezcan en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Visitas a Presidencia Copiado!

Róger Madrigal López recalca que, sobre el tema de solicitud de información, no se ha referido cuando acude a Casa Presidencial al Consejo de Gobierno Ampliado. Y dice que acude cada tres meses, cuando la agenda se lo permite.

Denuncia se informó Directiva Copiado!

El presidente del BCCR aseguró que la denuncia penal (contra Rocío Aguilar) es una consecuencia del incumplimiento de la entrega de la información y asegura que Hazel Valverde, gerenta del Banco, lo informó a la Directiva porque era parte del debido proceso. Su respuesta se da a raíz de una consulta de la liberacionista Andrea Álvarez.

Amenazas Copiado!

La legisladora liberacionista, Andrea Álvarez, critica a la Junta Directiva del BCCR por advertir que si no se entrega la información se exponen a medidas penales. A lo cual, Madrigal López descarta.

Norma legal Copiado!

El diputado del PLN, Francisco Nicolás, pregunta cuál es la norma legal que permite al Banco Central solicitar información sensible. A lo cual, el jerarca del BCCR dice que no hay ninguna norma específica y afirma que no es necesario el consentimiento informado de las personas para obtener la información.

Solicitud a bancos sistémicos Copiado!

Róger Madrigal López explica que al darse cuenta que Sugef no daría la información, como plan de contingencia se hizo petición de la información a cuatro bancos sistémicos: BAC Credomatic, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.

Información sensible Copiado!

La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, asegura que la información pedida por el Banco Central es sensible al pedir la identidad de las personas. Pero el presidente del BCCR afirmó que los datos no son sensibles porque así lo afirma la Sala IV y la Procuraduría General de la República.

Pedido a Sugef Copiado!

Madrigal López asegura que, en octubre del año pasado, se reunieron con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para tener acceso al repositorio de información de deudores.

Jerarca asegura que, el 29 de noviembre del 2022, recibieron un oficio de Sugef que señala la diferencia de entregar la información, pese a que previamente se le dio opción de referirse a la petición de datos.

Llega jerarca del BCCR Copiado!

Róger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) inicia su Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, para brindar explicaciones sobre la exigencia de datos sin anonimizar de personas y empresas.