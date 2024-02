Banco Popular suspendió temporalmente los canales de atención virtual por mantenimiento

El Banco Popular suspendió temporalmente sus canales de atención virtuales la madrugada de este domingo 11 de febrero debido a labores de mantenimiento en sus sistemas, según informó la entidad a través de sus redes sociales.

En una comunicación publicada en X (anteriormente Twitter), el banco anunció que llevaría a cabo un proceso de mantenimiento de sus sistemas desde la 1:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. Sin embargo, la entidad confirmó que la actualización concluyó a las 5:30 a.m.

Durante este periodo, se vieron afectados diversos servicios, como las transacciones con tarjetas, los cajeros automáticos, la App Banca Móvil, el sitio web y Conexión BP. La entidad ya había enfrentado problemas de conectividad en julio del año pasado.

La Oficina de Comunicación del Banco Popular explicó que se trató de un proceso de mantenimiento y actualización de los sistemas, debidamente planificado que fue comunicado a los clientes a través de varios canales de comunicación.

El banco señaló que la ejecución del proceso durante la madrugada tuvo como objetivo minimizar el impacto en el uso de los canales de atención, y aseguró que los servicios ya se encuentran en funcionamiento normal. Además, la entidad financiera adelantó que tiene planeadas innovaciones tecnológicas para los próximos tres años.

En un recordatorio a sus clientes, el Banco Popular indicó que, durante el proceso de actualización, no se comunicarían solicitando usuario, clave, correo electrónico o códigos por ningún medio. En caso de que esto haya sucedido, la entidad recomienda contactarse con ellos.