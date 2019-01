Las expertas españolas en DO, Mónica de Santos Carretero y Mirian Molina, advirtieron, en noviembre pasado, que Costa Rica carece de una estructura legal e institucional para apoyar el respeto a esa protección, así como como a las indicaciones geográficas (IG). Ellas vinieron a Costa Rica a ayudar a los productores de queso de Turrialba, quienes tienen una DO aprobada desde noviembre del 2012, en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Justicia, pero aún no está en el mercado.