Los productores de queso turrialbeños pidieron ayuda porque desde hace seis años, en noviembre del 2012, lograron que el Registro de la Propiedad reconociera la DO, pero hasta hoy no han logrado ponerla en el mercado. Sin embargo, y de acuerdo con las experiencias españolas, las dos expertas estiman que no es mucho tiempo de espera y más si se trata de la primera DO certificada en Costa Rica.