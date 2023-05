Ministerio de Agricultura y Ganadería carece de veterinarios para asistencia técnica

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no cuenta con un veterinario entre su personal, afirmó a La Nación el titular de la entidad, Víctor Carvajal.

“Un dato interesante, nosotros damos asistencia técnica, el nombre se llama Ministerio de Agricultura y Ganadería, y no tenemos un solo veterinario contratado”, aseguró.

La información surge luego de consultar sobre el avance de la reforma a la Ley Orgánica del MAG que fue presentado por el Ejecutivo en octubre de 2022 ante la Asamblea Legislativa.

Carvajal dijo que los veterinarios que realizan las actividades de inspección son parte del personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Jerarca del MAG revela que la entidad no tiene veterinarios

“¿Cómo yo le ayudo a un ganadero si no tengo un veterinario?”, agregó al tiempo que no supo responder las razones por las cuales el MAG carece de estos especialistas entre su personal. “Yo no podría decirle a usted por qué razón nunca se ha intentado”.

Y aunque prevé resolver la carencia de veterinarios este año, dijo que la normas de ejecución presupuestaria, complican la gestión al Ministerio. “Esto nos quita agilidad para movernos, porque yo puedo contratar un veterinario pero tengo que darle equipo necesario para trabajar”, señaló.

LEA MÁS: Banco Central proyecta inversión extranjera récord en 2023 impulsada por empresas instaladas

En octubre de 2022, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural que se encuentra en trámite de la Comisión de Asuntos Agropecuarios bajo el expediente 23.397.

Bajo esta propuesta se pretende mejorar la gestión administrativa en el sector agropecuario, por lo que entre otras cosas plantea integrar al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) como una Dirección de Investigación del MAG, con lo que desaparece la estructura de junta directiva que actualmente tiene.

De igual manera reestructura las personerías jurídicas de Senasa y del Servicio Fitosanitario del Estado (SEF).

En paralelo, Carvajal de profesión economista, dijo que están realizando ajustes interno para disminuir personal administrativo “para enviarlos a las fincas, donde los productores”. Él asumió la cartera en setiembre del 2022, tras la renuncia de Laura Bonilla.

Por otro lado adelantó que preparan proyectos específicos para reformar el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Corfoga confirma necesidades Copiado!

Luis Diego Obando, director Ejecutivo de la Corporación Ganadera (Corfoga), dijo que la instancia cuenta con equipo veterinario que brinda asistencia técnica al sector y han logrado el apoyo de los especialistas del Senasa y el INTA, principalmente en materia de capacitación, pero consideró que en general, el personal de campo del MAG “no da abasto”.

“Sí sentimos una necesidad porque no alcanzamos ni Corfoga, junto con el MAG y con el INTA para atender la necesidades del sector, entonces estamos entrando a temas digitales, charlas e información con dispositivos móviles porque es la única forma de llegarle a más gente”, indicó.

Obando explicó que las visitas de campo son necesarias. “Pero es desplazamiento, tiempo, gastos y eso es muy caro para el país”, indicó.

LEA MÁS: ¿De dónde viene la inversión extranjera a Costa Rica? Tres países concentran 85%