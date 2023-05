Azul Wellness detalla sus planes en el cultivo de cannabis medicinal tras obtener permiso en Costa Rica

Bajo estrictas medidas de seguridad, en los próximos meses Azul Wellness S. A. espera iniciar la producción de cannabis de uso medicinal como la primera empresa autorizada en Costa Rica para esta actividad. Parte de los planes son la exportación de materia prima hacia Estados Unidos, aseguró a La Nación, Alfonso Gómez Jenkins, vicepresidente y asesor legal de la firma.

La autorización, con base en la Ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial, fue oficializada el lunes 15 de mayo. La empresa desarrollará el proyecto de cultivo y procesamiento de cannabis en un área de 800 metros cuadrados m² de invernadero ubicado en Filadelfia, Guanacaste.

“Nosotros esperaríamos ya empezar la producción más o menos en seis meses, a finales de año”, aseguró ejecutivo.

Gómez indicó que para desarrollar el proyecto se asociaron con el grupo estadounidense Merida Capital Holdings, especializado en el cultivo y procesamiento del cannabis con un portafolio de más 75 inversiones con empresas internacionales.

La industria del cannabis para fines medicinales es una industria que está creciendo 14% anual y se prevé que para el 2026 tenga un valor de $56.000 millones, señaló.

Azul Wellness S. A., es una empresa familiar, presidida por José Álvaro Jenkins, actual presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). “La solicitud la presentamos hace como seis meses, es un proceso bien largo, como fuimos los primeros, no había tanta claridad en ciertos temas”, indicó Gómez, quien confirmó ser sobrino de Jenkins.

Consultado acerca de la inversión inicial de la empresa, respondió que “todavía lo estamos afinando, no me atrevería a dar un detalle”.

Señaló que fueron los primeros pero no son los únicos, a lo que auguró la agilización en el proceso luego de esta primer certificación.

El viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Fernando Vargas, indicó que se han presentado ocho solicitudes de licencia y actualmente hay una en proceso.

La empresa tiene como plan principal la exportación de materia prima hacia Estados Unidos y posteriormente comercializar en el mercado local, una vez que se publique el reglamento por parte del Ministerio de Salud.

Gómez señaló que Costa Rica tiene un gran potencial para comercializar el cannabis medicinal, tanto por la parte médica como para la generación de impuestos. “El tema es que no tenemos un reglamento técnico, el Ministerio de Salud no lo ha sacado todavía, sin este no se puede comercializar, estamos a la espera de eso”.

Según la Ley vigente, el uso y aprovechamiento del cannabis con fines médicos y terapéuticos, es autorizado “única y exclusivamente” para la siembra, el cultivo, la cosecha, el almacenamiento, el transporte y la distribución, así como la producción y la importación de semilla de variedades de cannabis para su venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a laboratorios o establecimientos debidamente autorizados.

Lo anterior con el fin de la industrialización, fabricación y comercialización de productos de uso médico o de uso terapéutico en el territorio nacional, o para su exportación a terceros países donde se permite el comercio lícito de estos productos.

También permite la industrialización directa por parte de la misma persona productora para la elaboración y comercialización de productos de uso médico o de uso terapéutico autorizados.

La Ley fue firmada el 2 de marzo de 2022, por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado. Seis meses después, el 7 de setiembre, el presidente Rodrigo Chaves firmó el reglamento del cáñamo industrial, posteriormente, el 30 de ese mismo mes, firmó el de cannabis para uso medicinal.

Los empleos y medidas de seguridad

Según Gómez, este cultivo genera unos 150 empleos por hectárea debido al tratamiento especial que requiere la planta para el uso medicinal, razón por la que se contrata principalmente a mujeres.

En Costa Rica las proyecciones iniciales son la generación de 100 empleos en la zona de La Filadelfia, cercana al Ingenio El Viejo, que preside José Álvaro Jenkins. “A diferencia del ingenio que es básicamente hombres, en esto serían muchas mujeres, es un buen complemento”.

Además del vivero, otro de los planes de Azul Wellness es instalar un laboratorio para procesar productos comerciales.

Explicó que para lograr la licencia, tuvieron que presentar un plan de manejo y un plan de seguridad, que calificó “robusto”, basado en las mejores prácticas de Estados Unidos.

La variedades que producirán son cannabis sativa Corinto Verde y cannabis sativa Punto Rojo.

“Es un mercado creciente, que tiene mucho potencial y tiene muchos beneficios médicos, nosotros nos queremos ir por la parte médica y sentimos que tenemos unos socios de calidad mundial que nos pueden dar todos los conocimientos para hacer de este proyecto un éxito total”, refirió Gómez, a la vez que señaló la promoción de la inversión extranjera y la generación de empleos en la zona rural.

Sobre el origen del nombre Azul Wellness explicó que surgió por estar en la zona azul de Costa Rica “y por el bienestar (wellness) que van a traer los productos de cannabis medicinal”, concluyó.