"Pero a veces, no hay un consenso claro, porque las palabras mismas son ambiguas, la intención detrás de ellas es desconocida o el contexto a su alrededor no está claro. El lenguaje también continúa evolucionando, y una palabra que no fue una difamación ayer puede convertirse en una que lo sea hoy en día”, dice Allan en una publicación del centro de noticias de Facebook.