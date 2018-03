“Entonces yo le decía al Señor: ’¿Yo? ¿Yo no soy politóloga? Y el Señor necesita gente como nosotros. He visto como el Señor este año me ha ido llevando a momentos específicos, a prepararme para hacer lo que él necesita que yo haga…”, aseguró en la entrevista con Juanita Cercone.