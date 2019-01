“Hay efectos llamados off target –colaterales a los buscados– que no se pueden evitar del todo con los conocimientos actuales. La ‘tijera’ puede cortar de más. Aquí pueden pasar dos cosas: o no pasa nada porque esos genes que se tocaron no codifican (es decir, no participan de procesos importantes del cuerpo), como la mayoría de nuestro genoma, o ¿qué pasa si se ‘toca’ un gen clave? De momento las niñas que nacieron están bien, pero no podemos saber más adelante, ¿tendrán más riesgo, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune?”, reflexionó Chavarría.