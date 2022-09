¿Quiénes y cuántos se vacunaron contra covid-19 por primera vez en agosto?

Las vacunas contra la covid-19 para adultos están disponibles en Costa Rica desde finales de diciembre de 2020 y para niños entre los 5 y 11 años, desde enero pasado. Esto ha dado tiempo suficiente para que 657.369 personas sumen cuatro dosis, esta última al menos cuatro meses después de la tercera.

Sin embargo, cada semana siguen llegando a los vacunatorios personas en busca de su primera dosis. Un análisis hecho por La Nación, con base en datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señala que, en las cuatro semanas comprendidas entre 1.° y el 29 de agosto (fecha más reciente para la cual hay datos), 7.035 personas acudieron por su primera vacuna contra la enfermedad pandémica.

“Parece mentira que después de todas las campañas masivas de estar en supermercados, en estadios, en centros educativos y de ir casa por casa, todavía siga apareciendo gente que no se haya vacunado. Uno siente que no hay excusa para no haberse vacunado a estas alturas; sin embargo, igual celebramos a cada persona que llega”, destacó Vilma Malespín, directora de Enfermería del Área de Salud de Tibás, administrada por Coopesain R. L.

La cifra del mes de agosto da un promedio de 1.759 dosis por semana a nivel nacional; no obstante, la tercera parte (33,62%) de esas personas fueron por sus vacunas en la última semana. Puntualmente, 2.365.

De los nuevos vacunados, 3.982 (el 56,6%) son niños entre los 5 y los 11 años y 3.053 son adolescentes y adultos. Los datos no alcanzan a precisar por sexo y edad.

La CCSS recuerda que cualquier persona puede comenzar cuando quiera su esquema. La ubicación y los horarios de los puestos de vacunación puede revisarse en www.ccss.sa.cr.

En una entrevista anterior, Leandra Abarca, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la CCSS recalcó que siempre es buen momento para empezar el esquema y que ninguna persona debe sentirse juzgada, pues no se les regañará por no haberse vacunado anteriormente.

¿Quiénes son? Copiado!

La vacuna contra covid-19 consta de tres dosis. En Costa Rica, esta se aplica para adultos desde el 24 de diciembre de 2020 y en niños desde enero de 2022. (CARLOS JUNIOR/AFP)

Malespín comentó que en el Área de Salud de Tibás son muy pocos los individuos que acuden para comenzar su esquema. La mayoría de quienes lo hacen son hombres adultos, pero también se ven algunos casos en mujeres (la población más inoculada) y niños (la población en la que ha sido más difícil expandir la campaña).

“Las razones que dan para no haber acudido antes son muchas. Uno a veces no entiende, porque oportunidades han tenido todos los días desde hace más de un año”, manifestó.

Dentro de las razones que se recogen tanto en Tibás como en otros lugares están que esperaban ver si en otras personas había efectos secundarios, o si las necesitaban para ingresar a un nuevo trabajo o visitar algún país donde se requiera estar vacunado para ingresar.

Pendientes Copiado!

Pese a estas buenas noticias, la CCSS sigue haciendo esfuerzos para llegar a estas poblaciones, las más difíciles de inocular. A este 29 de agosto había 201.208 habitantes de 12 años y más sin protección, lo que representa el 4,71% de la población en este rango de edad.

La cifra más preocupante es la de 129.485 niños entre los 5 y los 11 años, el 24,64% de la población de este grupo etario.

“A veces es duro, porque vemos familias donde los adultos están vacunados, pero no quieren vacunar a sus hijos, se dejan llevar más por las redes sociales que por las recomendaciones que damos nosotros”, se lamentó Malespín.

A esto se le une la preocupación de Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños (HNN). La pediatra indicó que hasta el momento solo el 3,6% de los chiquitos tienen el esquema completo contra la covid-19, lo cual calificó como “muy, muy preocupante”, porque esa tercera dosis es necesaria para “sellar” la protección de las otras dos y minimizar al máximo los riesgos de complicaciones.

