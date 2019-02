“No, no se trata de gente que está en casa esperando a que llegue la persona indicada, son individuos que eligen esto para su vida. Y no parecen cambiar de opinión, he entrevistado a personas de más de 65 años que nunca tuvieron pareja y dicen felizmente no quererla”, destacó en un comunicado Elyakim Kislev, investigador principal y quien recopiló sus hallazgos en el libro Happy Singlehood: The Rising Acceptance and Celebration of Solo Living (Soltería feliz: la creciente aceptación y celebración de vivir en solitario).