‘Nadie en Costa Rica puede asegurar que no se ha enfermado de dengue’, advierte epidemióloga de CCSS

Cuando se pregunta por los síntomas de dengue, la respuesta tradicional es que el enfermo presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor retroorbital (detrás de los ojos), dolor muscular y de articulaciones y un malestar general muy grande. Algunas veces se mencionan náuseas y vómitos.

Pero no siempre es así y, a nivel clínico, el dengue no siempre es sinónimo de una baja en las plaquetas, afirmó Catalina Ramírez Hernández, coordinadora de enfermedades transmisibles y vectoriales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Cuando yo llego a dar una charla o capacitación pregunto ‘¿quién ha tenido dengue aquí?’. Levantan la mano unas cuantas personas. A las demás les preguntó, ‘¿y ustedes? ¿cómo saben que no les ha dado dengue?’.Esta enfermedad viene en una gran gama, desde asintomáticos hasta quienes lo sienten como una gripe o resfrío ‘seco’ (sin tos, mucosidad o estornudos) o quienes sí tienen el dengue más tradicional. Es todo un abanico. Nadie en Costa Rica puede asegurar que no se ha enfermado de dengue”, destacó.

Por cada paciente que consulta hay cerca de 20 que no lo hacen porque no tienen las manifestaciones usuales o no se sienten “lo suficientemente mal” para hacerlo, indicó Ramírez.

Además, hay que considerar que este virus circula al mismo tiempo que muchos virus respiratorios, lo que puede llevar a la población a confundir síntomas. También pueden darse coinfecciones, es decir, una persona podría presentar al mismo tiempo covid-19 y dengue, o influenza y dengue, u otro virus respiratorio y dengue.

Conocer esa posibilidad es importante por dos razones. La primera es que en una segunda o tercera exposición al dengue el riesgo de presentar complicaciones o dengue grave es mucho mayor que en la primera. Si no nos percatamos de una primera infección, puede ser que no tomemos tan en cuenta una segunda o tercera y esto nos complique la situación de salud.

“Tengo cuatro oportunidades de enfermarme de dengue. Entre más veces lo haga, el sistema va a estar más preparado para defenderse, pero esta circunstancia puede ser exacerbada. El cuerpo está tan lleno de defensas que cuando se quiere defender se defiende contra todo, hasta contra uno mismo”, afirmó.

La segunda razón va de la mano de la primera: este es el año con más casos de dengue en el país desde 2013 y el quinto con más casos en la historia de la enfermedad. A la semana epidemiológica 46, que abarcó del 13 al 19 de noviembre, se reportaban 24.109 casos.

En este momento circulan los cuatro serotipos de dengue, lo cual aumenta las probabilidades de más infecciones. Enfermar por un serotipo confiere inmunidad para ese mismo serotipo, pero no para los otros tres, y en este momento hay más oportunidades de enfermar una segunda, tercera e incluso cuarta vez.

Ramírez señaló que desde antes se estaba esperando un año “bastante golpeado”, entre otras razones porque la pandemia alteró el comportamiento de otras enfermedades. Se está teniendo ese comportamiento de gran cantidad de casos desde inicios de enero hasta hoy. Otros especialistas añadieron más factores, como el cambio climático, episodios de lluvia extrema en cuestión de pocas horas (que podían llevar a la formación de criaderos), y racionamientos de agua que llevaron a la gente a almacenar más líquido.

¿Por qué no debemos confiarnos y decir que no hemos tenido dengue?

¿Qué debemos hacer?

La especialista manifestó que hay dos situaciones importantes, la primera tiene que ver con la prevención y la segunda con nuestra acción como pacientes para buscar tratamiento.

En el primero, Ramírez recordó la importancia de eliminar los criaderos donde la hembra del zancudo Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, deja sus huevecillos. Esto puede ocurrir en cualquier lugar donde se acumule agua limpia, por más pequeño que sea. Evitar que se formen depósitos de agua en nuestros hogares y centros de estudio o trabajo es decisivo.

La otra consiste en consultar a un médico si nos sentimos mal; el profesional en salud sabrá diferenciar los síntomas, ver posibles causas y dar con el problema para recetar los cuidados necesarios. Sea dengue o sea otra enfermedad, como una respiratoria o de otro tipo, la consulta es necesaria para evitar complicarse.

Si se determina que es dengue, debe haber un control diario de los síntomas y cómo evolucionan para descartar posibles signos de alarma, como dolor abdominal fuerte, vómitos y sangrados, pero estos podrían no ser las únicas señales.

La vigilancia médica es crucial para saber cómo proceder. Por ejemplo, no basta con controlar las plaquetas, enfatizó la especialista. Las plaquetas son solo uno de los parámetros que se pueden alterar, pero muchas veces no se alteran del todo.

“Es uno de los parámetros, pero no el único, el médico lo debe evaluar para hacer una evaluación integral. Nosotros lo llamamos ‘tratamiento encimático’, porque hay que estar encima del paciente”, destacó.

Además, recordó que no todo dengue grave presenta sangrados, porque la variedad que presenta la enfermedad y cómo esta evoluciona hace que no todos tengan las mismas manifestaciones cuando se complica.

Costa Rica es un país con poca gravedad de la enfermedad. El Ministerio de Salud solo reporta seis casos de dengue grave, y a finales de octubre, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportaba 669 hospitalizaciones, solo un 3,13% de todos los casos notificados en ese periodo.

El dengue es una enfermedad transmitida por la hembra del zancudo Aedes aegypti. (Shutterstock)

Vigilancia

Aunque se espera que los casos comiencen a bajar ahora que las lluvias se han ido, las autoridades de salud siguen trabajando para controlar la enfermedad.

A inicios de noviembre, los equipos de vectores del Ministerio de Salud habían eliminado poco más de 1 millón de criaderos de dengue, inspeccionado 3 millones de depósitos y tratado 2 millones de criaderos.

A esto se le deben añadir las fumigaciones en las zonas más afectadas, como Limón y Sarapiquí.

Sin embargo, las autoridades recuerdan a la población la importancia de destruir los criaderos potenciales y de acudir al médico cuando sea necesario.