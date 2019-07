¿Cómo se manifestó esta violencia durante los nacimientos? Según las respuestas de las mujeres, al 35% no se le consultó al aplicarle medicamentos o procedimientos, al 19% no le dieron explicaciones comprensibles para ellas, al 12% le gritaron o regañaron, el 10% recibió comentarios despectivos, el 9% no tuvo el apoyo adecuado, el 5% dijo que se les obligó a pujar sin ser necesario y el 2% fue agredida físicamente.