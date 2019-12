“Yo llegué por primera vez a Emergencias el 30 de diciembre ñ, hace casi un año. Yo sentía que me faltaba el aire, y hasta mal de estómago tenía. Aquí me dijeron que no estaba mal, más bien me estaba muriendo. El corazón me estaba funcionando al 10%”, mencionó este padre de tres hijos de 14, 10 y 9 años.