Esquema contra covid-19 para niños es de tres dosis, recuerdan especialistas

Especialistas en vacunación recuerdan a las familias costarricenses que el esquema contra la covid-19 para los niños entre los 5 y los 11 años consta de tres dosis y las tres inyecciones son necesarias para minimizar los riesgos de enfermar gravemente, hospitalizarse y morir.

Según el esquema, la segunda dosis se coloca tres semanas después de la primera y la tercera cinco meses después de la segunda.

“Es importante revisar el carné de vacunas y verificar si se tiene pendiente alguna de las dosis del esquema, en especial la tercera dosis, que refuerza el sistema inmunológico como un recordatorio de protección contra la covid-19”, insistió Diana Paniagua Hidalgo, de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, el viernes pasado el Ministerio de Salud comunicó que se registró un incremento en los casos de covid-19 en la población menor de 12 años que aún no cuenta con el esquema de vacunación completo en la última semana epidemiológica, que comprende del domingo 7 al sábado 13 de agosto.

Esta preocupación es compartida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Hacemos un llamado vehemente a las madres, padres o personas cuidadoras, que prevengan que sus niños y niñas se enfermen, poniéndoles todas las vacunas que les correspondan según su edad”, subrayó Patricia Portela de Souza, representante de Unicef en Costa Rica.

Esto también coincide con el aumento de hospitalizaciones, en donde los que no tienen esquema completo tienen mayor riesgo de requerirlos. Sin embargo, los más vulnerables han sido los que no han llegado a los cincos años de vida y no han podido ser vacunados porque no hay disponibilidad de biológico para estas edades.

La vacuna contra la covid-19 se aplica en niños de 5 a 11 años, desde enero pasado. Consta de tres dosis, la segunda se aplica tres semanas después de la primera y la tercera cinco meses después de la segunda. (John Durán)

Las cifras Copiado!

Al 15 de agosto pasado —fecha más reciente para la cual existen datos—, hay dos poblaciones entre los 5 y los 11 años que particularmente preocupan a la CCSS. Una de ellas es la que obtuvo su segunda dosis hace más de cinco meses y ya podría recibir la tercera y por alguna razón no lo ha hecho. En este grupo hay 128.423 que requieren esta vacuna para sellar su protección contra la enfermedad.

La otra población que tiene en alerta a las autoridades es la de quienes no han recibido una sola dosis de la vacuna. Estos son 131.686 menores, quienes constituyen el 25% de la población en este rango de edad.

En total, solo cerca del 2% de los 525.491 de niños en esta edad ya completaron su esquema.

Quienes tienen dosis pendientes solo deben acercarse a los establecimientos de la CCSS, a lo largo y ancho del país, donde se continúa en el proceso de vacunación. La ubicación y los horarios de los puestos de vacunación puede revisarse en www.ccss.sa.cr.

¿Y las vacunas para niños de 6 meses a 4 años? Copiado!

Aunque no se sabe una fecha exacta, esta población podría ser inoculada a partir del próximo trimestre. A través de su oficina de prensa, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que las negociaciones ya se iniciaron.

“Nos encontramos en la fase de formalización de la adenda al contrato vigente. En principio, las entregas se harán a partir del próximo trimestre de este año. De parte de la CNE, estamos realizando todos los esfuerzos posibles y negociaciones con la empresa proveedora para acelerar las entregas”, indicó la respuesta dada el pasado 12 de agosto a La Nación.

No se precisó cuántas dosis vendrían en el primer envío. La llegada de las vacunas al país depende de la disponibilidad del biológico por parte de la farmacéutica y de la demanda que tenga el producto a nivel mundial.

Cálculos del Ministerio de Salud indican que hay unos 300.000 niños en ese rango edad. Cada uno de ellos recibiría un esquema de tres dosis, por lo que se requerirían, en total, 900.000 dosis. No obstante, se ordenarán primero 450.000, y una vez que estas se utilicen, se comprarían las restantes.

Cuando estos fármacos estén disponibles en el país, será la CCSS la encargada de la logística y aplicación.

