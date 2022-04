Complicaciones de la covid-19 cobraron la vida de 30 personas en última semana

En la última semana, del miércoles 6 al martes 12 de abril, el Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de 30 personas producto de las complicaciones de la covid-19. Un promedio de 4,29 por día, una décima parte de lo visto los días en que más decesos se registraron.

En estas mismas fechas se contabilizaron 3.549 casos positivos. No todas las personas que se infectan se reportan, pues algunas no se realizan la prueba, ya sea porque no tienen síntomas del todo o porque son muy leves. En un número mucho menor de ocasiones se ve un resultado negativo cuando es positivo.

Si tomamos en cuenta los casos reportados en estos siete días, la letalidad ―porcentaje de casos que mueren― fue de 0,84%. Este número es menor al que resulta si se toma en cuenta toda la pandemia, con un 0,99% de letalidad. Esto es así porque la variante ómicron, dominante en nuestro país, reporta síntomas más leves que las predecesoras.

[ Cuatro de cada diez ticos ya suman tres dosis contra covid-19 ]

Este martes había 44 pacientes con covid-19 en las unidades de cuidado intensivo (UCI) de los diferentes hospitales del país. Imagen con fines ilustrativos

[ Ver morir a decenas de enfermos de covid-19 tiene a cardiólogo con atención psiquiátrica ]

La tarde de este martes se registraban 414 personas hospitalizadas, 44 de ellas en una unidad de cuidados intesivos (UCI). Todos ellos se encuentran en hospitales públicos. El centro médico con mayor cantidad de personas con la enfermedad es el Calderón Guardia, con 67, 10 de ellos en UCI.

El promedio de edad de los internados es de 53 años. Si tomamos en cuenta únicamente a quienes están en UCI, el rango de edad varía entre los 0 y los 88 años.

Los números de hospitalización de hoy distan mucho de los más de 1.400 que se vieron en setiembre de 2021. Los especialistas indican que esto se debe no solo a que ómicron es más leve, sino también a la alta cobertura en vacunación.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) arrojan que 4.379.374 nacionales de todas las edades (el 84,8% de la población nacional) ya tienen al menos una dosis. Las segundas dosis llegan a 4.042.081 habitantes, el 78,03% de la población. Las terceras dosis han llegado al 39,1% de los habitantes (2.018.556).

Si tomamos en cuenta solo a la población vacunable (quienes tienen 5 años o más), las primeras dosis llegan al 91,24%, las segundas al 84,21% y las terceras, que solo son para los mayores de 12, llegan al 47,23%.

[ Vacuna contra covid-19 ha llegado a 908 escuelas, 102 colegios y decenas de guarderías ]