“Cometemos el error de pensar que la corrupción se da solo en los países pobres, pero esto no es así, pasa en todos los países. No es un asunto solo de personas corruptas, también de organizaciones que en sí mismas son tan corruptas que ya para sobrevivir dentro de ellas se llega a prácticas corruptas. Hemos hablado con gente que dice que debe aceptar sobornos para mantener su trabajo, y que no renuncian a este porque no tienen dónde ir, deben darle de comer a su familia”, puntualizó Dina Balabanova, investigadora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical durante su participación en el foro.