Además de leche cuando están bebés, el mono congo solo come hojas, pero no cualquier hoja; esta debe estar “sazón”, no muy vieja ni muy joven. Pero sobre todas las cosas, no deben comer banano, ya que son fermentadores y si ingieran esta fruta, va a causar que produzcan gases y se posiblemente mueran de problemas gastrointestinales.