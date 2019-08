“Nosotros distribuimos pequeñas cantidades de semilla, no somos una compañía que vende comercialmente semillas, no nos dedicamos a eso, porque la mayoría de estos materiales no han empezado el proceso de mejoramiento genético como para ser liberados como una variedad nueva. Los productores de café, sobre todo de especialidad, andan buscando nuevos sabores y aromas, porque eso es lo que le está demandando el mercado”, explicó el vocero del Catie.