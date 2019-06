“Todo comienza llevando nuestras propias bolsas o cajas cada vez que vamos de compras, rechazando lo que no vamos a necesitar: desde bolsas plásticas, pajillas, tapas plásticas. Y luego, con el plástico o vidrio que sí nos traemos, tratemos de utilizarlo la mayor cantidad de veces posible. Y ya cuando no hay más, separarlo para que no se junte todo y así se pueda volver a usar”, aconsejó Vindas, de 68 años.