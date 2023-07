Entrevista con Florianne Valadez: actriz que trae a Costa Rica “Frida Pintando la Esperanza”

Costa Rica será el único país centroamericano donde estará el musical Frida Pintando la Esperanza. El montaje, inspirado en la artista mexicana Frida Kahlo, se presentará los días 22 y 23 de setiembre a las 8:00 p.m. en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Las entradas están a la venta en www.specialticket.net para disfrutar de un show apto para todo público, enfocado en repasar la vida de la pintora por medio de su obra artística, con un enfoque más optimista de lo que quizá ha sido retratada anteriormente.

En escena, en la piel de Frida, está la actriz Florianne Valadez, quien también se encargó de la dramaturgia de la obra y la música, mientras que el director es Miguel Tubia y el productor es Oscar Gallardo. En esta entrevista participaron Valadez y Alex Cuadra, productor que trae el espectáculo a nuestro país.

¿De dónde nació la idea de desarrollar este musical?

Florianne: Surge de mi amor e interés por quién es Frida Kahlo. Hace casi siete años que comenzó esta travesía. Empecé a estudiar a Frida por los museos de México: La Casa Azul, el Estudio de Diego Rivera y Frida, el museo Dolores Olmedo. Cada vez iba sabiendo más quién es ella, y cómo sigue siendo un ícono internacional. Me iba nutriendo, compré libros, biografías, su diario. La vida de ella se hizo muy interesante para mí como mujer y joven.

Cuando empecé a ver las pinturas supe que se podía contar la vida de Frida a través de su arte. Siempre he sido muy musical y me gusta componer mi música y pensé en ¿qué mejor que componer canciones por medio de sus pinturas?

En una gira en la que estaba estudiando máster de iluminación con Óscar Gallardo (productor del musical), estando en la piscina del hotel, me llegó la inspiración de empezar a escribir la obra. Ahí empezó todo e hice la selección de las pinturas con las que se contaría la historia.

Frida tiene un repertorio gigante de obras y para mí se trató de elegir las piezas que más representan su vida para escribir el texto y la música.

Este musical busca retratar a una Frida sin que sea desde el dolor o la melancolía que suelen narrarse al hablar de ella. ¿Qué elementos encontró para alejarse de esa imagen?

La historia de Frida, desde su accidente, está llena de mucho dolor, y luego vino toda la parte emocional de su relación con Diego Rivera también con momentos fuertes. No podemos evitar hablar de ello, pues es parte de su vida y de sus obras; no se puede negar algo que está plasmado. Sin embargo, también quería darle otra forma a esta cuestión de la vida de Frida, pues no se trató solo de sufrir. En su diario ella habla de cómo amaba vivir o de cómo fue descubriendo cuánto le gustaba la pintura. También es importante entender que con su relación no todo fue malo.

Gracias a su relación conoció la crema y nata de los pintores de esa época. Así que queríamos darle un 360° a la vida de Frida, sin quedarnos solo en el dolor, que si bien lo tocamos, no es desde el sufrimiento, sino de una manera enfrentar la vida y de aprender. Esto también se apoya a través de las canciones, pues hay muchos estilos musicales, hay boleros, rancheras, un corrido mexicano, baladas… la música te da la intención de contar la historia de otra forma, con esta Frida alegre pintando, conociendo a Diego. Es de una Frida disfrutando la vida.

Siendo Frida un personaje ampliamente reconocido que ha tenido otras representaciones en pantalla o en otras artes, ¿cómo hizo para apropiarse del personaje y darle un estilo propio?

Es verdad que es una Frida contada por una actriz que también escribió el texto. Creo que hay algo muy de mí en la obra, en mi forma de entender a Frida. Cada historiador que haga una obra de Frida podría plasmarla de otra manera. En este caso, hay algo muy impregnado de lo que es mi estilo, como Florianne, de la alegría que le doy al personaje. Más que un reto, esto ha sido de intentar compenetrar con ella, a través de lo que ella dejó pintado, para entender de qué manera nos dejó plasmada su vida. Hay mucho de mí en la obra, pero otra actriz que lea este texto encontrará una compenetración con Frida. La actriz es un segundo personaje junto con la artista para que esta obra tenga ese elemento de contarla en otro estilo.

¿Con qué se va a encantar el público al ver el montaje del musical?

Hemos trabajado cuidando mucho los detalles de todas las pinturas de Frida. Es un espectáculo con muchos elementos audiovisuales, están en todo el momento en conjunto con la actuación y la música. Se van a encontrar mucho color, mucha animación en nuestra escenografía, que es sencilla, pero es muy visual y de la época actual, con videomapeos e imágenes. Es todo un 360°, de la imagen, la música y de la actriz que te cuenta esta historia.

Alex, ¿qué le impactó del montaje para traerlo a Costa Rica?

Yo vi el video y el concepto, y me encantó que la historia de Frida es impactante y en Latinoamérica es una referente, una persona que en todos los países es seguida. Sin embargo, además nos llamó mucho la atención la puesta en escena del evento y valoro la conceptualización a nivel visual y musical. Lo lleva a uno a vivir la vida de Frida en varias líneas en lo musical y lo visual.

Nosotros le vamos a agregar que la gente va a tener una experiencia desde el ingreso al Auditorio Nacional, para que sea una experiencia de inicio a fin. Sabemos que a la gente le va a encantar.

Florianne, ¿qué sentimientos le van a quedar a quienes vean el musical?

Definitivamente habrá mucha alegría de conocer a una mujer como Frida Kahlo, como el ícono que es, siendo una mujer que salió adelante a pesar de todos los incidentes de su vida. Es una Frida alegre, con estas ganas de vivir, de salir adelante, con mucha emoción; eso les ayudará a identificarse.

Todos en este mundo tenemos momentos buenos, malos; nos enamoramos, nos desencantamos. La vida es así, entonces es un reflejo de lo que vivimos como seres humanos a lo largo de nuestra vida.

Van a salir cantando uno de los temas. Les va a gustar la música que es 100% original, con los arreglos de Freddy Marugán, que es un músico importante en España. Van a salir con emoción y un sentimiento de encantamiento.