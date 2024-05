Ford anuncia la nueva convocatoria para su programa Donativos Ambientales Ford

Si usted participa, o conoce de algún proyecto comunitario que genere un impacto positivo en el ambiente, podría interesarle la convocatoria para el programa Donativos Ambientales Ford, iniciativa que distribuye entre los ganadores un total de $56,000 (USD) para inyectar capital a los proyectos ganadores.

Esta convocatoria estará abierta para recibir propuestas hasta el viernes, 31 de mayo de este año.

Para participar Copiado!

Quienes estén interesados deberán ingresar a la página DonativosAmbientalesFord.com para acceder a más detalles, reglas y condiciones del programa y completar el formulario de solicitud. Además, pueden acceder a dicha página para registrarse en el webinar “Donativos Ambientales Ford 2024: Cómo preparar tu propuesta”, que se llevará a cabo el viernes, 10 de mayo de 2024.

Según comentó Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Centroamérica y Caribe, el formulario de inscripción se puede ir llenando poco a poco, en la web pueden ver el compromiso, además, pueden ver los ganadores anteriores, que podría ser de utilidad para tener una idea más clara de cómo presentar la iniciativa.

En la convocatoria participan proyectos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países que han estado involucrados con distintos proyectos desde el 2001 cuando inició el concurso. Las propuestas que se presenten serán evaluadas por un grupo de expertos a nivel internacional, el cual incluyó el año anterior dos costarricenses profesionales en ambiente de muy alto nivel.

Restricciones Copiado!

Según explicó Vivian T. Dávila, es importante considerar que no entran en concurso los proyectos que no se hayan ejecutado aún, que solo existan a nivel conceptual, es decir, que solo sean una idea que alguien tiene y que aún no se haya puesto en práctica; tampoco participan las que ganaron el año anterior ya que este año están en fase de ejecución; pero, del 2022 para atrás sí pueden participar, aunque ya hayan ganado, y, finalmente, otra restricción es que sean proyectos pertenecientes a organizaciones con fines de lucro.

Las categorías Copiado!

Las propuestas deberán estar enfocadas en las siguientes cuatro categorías: Conservación y recuperación de la biodiversidad: proyectos vinculados a la protección, recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso agua; Seguridad Alimentaria: proyectos de agricultura ecológica y aquellos vinculados al manejo sostenible de ecosistemas que sean estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos saludables en comunidades vulnerables; Gestión de Residuos: proyectos que contribuyan a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos generados en las comunidades y generen una cultura ciudadana de un manejo correcto de los desechos; y Energías Renovables: proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía basadas en los recursos naturales renovables (sol, viento, agua, biomasa vegetal o animal) como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio climático.

Fortalecimiento de la comunicación Copiado!

Para Vivian T. Dávila, la calidad de las propuestas es cada vez superior, sin embargo, es necesario fortalecer desde el inicio el tema de comunicar mejor el impacto de cada una, esto permite además, educar mejor a la población y, para lograrlo, Donativos Ambientales Ford brindará una capacitación inicial y fortalecerá el acompañamiento a las propuestas.

“Si bien hemos detectado propuestas cada vez más robustas, mejor estructuradas y con impactos realmente asombrosos, siempre se puede mejorar, y por eso queremos fortalecer la forma en que los participantes exponen sus ideas”, agregó Dávila.

ford

Gran impacto Copiado!

Desde su establecimiento en el 2001, el programa de Donativos Ambientales Ford ha aportado más de $2 millones (USD) a cientos de proyectos ambientales en Centroamérica y el Caribe. Según el informe de impacto realizado por Sinergia507, firma especializada en sostenibilidad y responsabilidad social, los proyectos premiados en la edición 2022 en Costa Rica, Panamá y República Dominicana lograron beneficiar directamente a 989 personas en estos países, además de impactar de manera indirecta a más de 37 mil personas.

“Este tipo de iniciativas busca fortalecer el desarrollo ambiental y que contribuya al desarrollo social y económico, componentes que son parte de la esencia de Ford”, concluyó Dávila.

Ford es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y la mejora de las comunidades en la región, aportando así a la construcción de un futuro más próspero y sostenible para todos.