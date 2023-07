Bayer “El experto en autocuidado”

El autocuidado tiene un enorme potencial para empoderar a las personas a lo largo de su vida. Aumentar la alfabetización sobre el autocuidado y, por lo tanto, brindar a las personas los conocimientos, las habilidades y la confianza para mantener y promover de manera proactiva su salud y bienestar es una forma importante de salvar las brechas de oportunidades y utilizar los sistemas de salud de manera más eficiente.

La alfabetización en salud implica el conocimiento, la motivación y las competencias para acceder, comprender, evaluar y aplicar información sobre atención médica, prevención de enfermedades y promoción de la salud en la vida cotidiana.

¿Cuál es la diferencia entre auto-medicación y auto-prescripción? Copiado!

• La automedicación se refiere al uso de medicamentos que se pueden adquirir sin receta y por iniciativa propia. Auto-prescripción es cuando el paciente utiliza de manera irresponsable, medicamentos que requieren receta médica sin la debida recomendación o supervisión de un profesional de la salud.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce y recomienda la automedicación responsable siempre y cuando se use para el alivio de síntomas leves y que no remplace la relación médico-paciente.

• La automedicación responsable es clave para el autocuidado, mejorar la calidad de vida de las personas y generar ahorros para los sistemas de salud. Al mismo tiempo contribuye a disminuir la carga en los servicios de salud para que éstos puedan enfocarse en problemas mayores.

¿Cuáles son las diferentes etapas del Autocuidado, dónde utilizamos los productos de venta libre? Copiado!

Los medicamentos de venta libre son una primera línea de defensa confiable tanto para los proveedores de atención médica como para los consumidores. Brindan opciones de tratamiento seguros, asequibles y permiten a las personas satisfacer sus necesidades de salud, desde actividades consideradas importantes y preventivas para el cuidado de su salud, hasta acciones efectivas para aliviar síntomas de condiciones no graves.

El 91% de consumidores declaran que durante la pandemia por Covid 19 fue fácil acceder a opciones de tratamientos seguros comunes sin la recomendación de un profesional de la salud.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para la automedicación responsable? Copiado!

Verificar que el producto esté aprobado para su venta libre o sin receta.

Utilizar solamente para los síntomas o indicaciones del producto.

Consumir la dosis recomendada y el tiempo máximo de administración.

Monitorear la respuesta del cuerpo y descontinuar en caso de reacciones adversas.

Consultar a un profesional de salud si los síntomas persisten o empeoran durante el uso del producto.

Estos son algunos de los productos de Bayer, enfocados en el Autocuidado Copiado!

Nuestro sistema inmune depende principalmente de 2 factores, los que NO podemos controlar (genética, edad, sexo o enfermedades crónicas) y los que SÍ podemos controlar (hábitos Saludables). La suplementación nutricional con Vitaminas (C y D) y minerales (zinc), nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, cambia a lo largo de nuestra vida y la niñez es un momento clave para suplementar y fortalecer sus defensas. En Bayer contamos con suplementos con Vitamina C, D y Zinc, que se adaptan a las necesidades de los miembros de la familia, con diferentes formas farmacéuticas, bajo la sombrilla de Redoxon.

Las infecciones respiratorias agudas, son unas de las enfermedades más comunes. Los adultos pueden padecer entre 2-5 episodios por año. Generalmente presentan síntomas como: dolor de cuerpo y varios síntomas generalizados. En la actualidad, las infecciones respiratorias agudas, se han vuelto relevantes y han cambiado levemente su comportamiento después del COVID19, recuperarnos de ellas puede ser más complejo, por lo tanto, tratarlas a tiempo y al iniciar los síntomas se vuelve más relevante. En Bayer, contamos con una serie de multisíntomas que se adecúan a las necesidades desde los más pequeños, con diferentes formas farmacéuticas, para atacar los síntomas de la gripe y el resfriado común, Tabcin ha mostrado su eficacia desde hace muchos años.

La diarrea del viajero tiene lugar en viajeros a países de baja y mediana renta. El tipo de viaje, la duración de la estancia, la edad del viajero y la presencia de ciertas patologías de base son factores de riesgo. Debemos de tomar ciertas precauciones para evitar contaminarnos y sufrir de diarrea en los momentos menos esperados. La loperamida, es uno de los productos que podemos utilizar para la diarrea del viajero, tomando en cuenta que el paciente no tenga fiebre, sangre o moco en las heces. En Bayer contamos con Alka AD, que esta indicado para este síntoma, debemos de consumir 2 tabletas en la primera dosis, seguida de 1 tabletas después de cada deposición y no consumir más de 4 tabletas en 24 horas.

A través de productos preventivos como Redoxon, que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, a través de la sinergia de la vitamina C, Zinc y Vitamina D, tenemos un producto para cada uno de los miembros de la familia.

Tratar síntomas leves o enfermedades de fácil manejo, como la gripe o el resfriado común, cuando se tratan a tiempo a través de productos como Tabcin, nos permiten disminuir complicaciones.

Visión de Bayer en temas de Autocuidado: Copiado!

En Bayer ayudamos a la población a prosperar de una forma más tangible. Queremos ampliar el acceso al autocuidado para 100 millones de personas en comunidades desatendidas. Acercándonos a nuestra visión de “Salud para todos y Hambre para nadie”. A Través de nuestros programas de sostenibilidad.

