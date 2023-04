Alka- Seltzer, el secreto mejor guardado de la Fatfluencer

Desde hace varios años, la Fatfluencer se ha dedicado a antojarnos con cuanto lugar se encuentra para salir a comer. Desde los sitios más elegantes y de moda, hasta los chinamos de carretera y las sodas más populares. Su excelente gusto por la comida la ha convertido en un referente para foodies y personas que buscan sitios para salir a disfrutar de buena gastronomía y ambientes agradables.

Cristina Mora es la Fatfluencer, una blogger que dedica buena parte de su tiempo a visitar restaurantes para recomendar a sus seguidores.

Para los que amamos comer, el trabajo de esta influencer no solo nos parece envidiable, sino que suena como el paraíso terrenal. Sin embargo, probar comidas, postres y bebidas puede convertirse en un trabajo duro también, si pensamos en que no siempre el estómago aguanta tanto trajín. Nos preguntamos ¿cómo se las arregla Cristina para hacerlo? Ella no se complica, en este video nos revela lo que no puede faltar en ninguno de sus viajes gastronómicos.

ALKA AD la Fatfluencer se va a San Juan del Sur, Nicaragua

Este video fue presentado por Alka AD.

Controla los síntomas de la diarrea, incluida la del viajero. La terapia de rehidratación oral es necesaria en cualquier proceso de diarrea. Consulte a su médico si los síntomas persisten o si tiene fiebre después de dos días de tratamiento.

Composición: Clorhidrato de Loperamida 2 mg por tableta Ingrediente seguro y efectivo que corta inmediatamente la diarrea y sus malestares.

Precauciones:

No se recomienda el uso de este producto por más de 2 días, sin el consentimiento del médico.

Consulte a su médico antes de ingerir este producto, si usted está actualmente tomando antibióticos o ha padecido de enfermedades del hígado. Discontinuar si apareciera distensión abdominal.

Consulte a su médico antes de ingerir este producto, si está embarazada o en período de lactancia. A pesar de que

no se han reportado casos en que Loperamida cause infertilidad o teratogenicidad, no se recomienda administrar Loperamida durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre.

Contraindicado en niños menores de 2 años. El uso en niños de 2 a 12 años debe permanecer exclusivamente bajo el criterio calificado del médico tratante.

No tome este producto para otro uso que el indicado y nunca tome más de la dosis recomendada. Se han informado afecciones cardíacas graves y problemas del ritmo cardíaco.

Busque ayuda médica de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: desmayos, palpitaciones, latidos cardíacos irregulares o pérdida del conocimiento.

Evite usar el producto en combinación con gemfibrozil, quinidina, ritonavir, itraconazol.

Indicaciones:

Contraindicado en niños menores de 2 años.

En alergia a la Loperamida, insuficiencia hepática grave y colitis ulcerosa. No debe ingerir este producto si la diarrea es acompañada de fiebre alta (mayor de 38°C) o si las deposiciones van acompañadas de sangre y/o mucosidad.

No se recomienda ingerir Loperamida cuando exista problema de colitis severa.

Un picnic no siempre sale como en las películas Copiado!

Un paseo con familiares y amigos es un excelente plan para compartir y disfrutar de estos días de verano en parques y zonas turísticas que en nuestro país abundan. Sin embargo, no siempre sale como planeamos, sino que lo diga la Fatfluencer, cuyo último plan de picnic fue un desastre.

ALKA CLASIC LaFatFluencer y su fallido plan de picnic

Este video fue presentado por Alka-Seltzer, más de 90 años en los hogares, en todos los momentos buenos de la vida, para un rápido alivio del malestar estomacal, causado por comer y beber en exceso así como malestares de la acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza.

Beneficios

Alivia rápido molestias estomacales por exceso en las bebidas y comidas.

Alivio temporal de acidez, indigestión ácida y agruras.

Alivia el dolor de cabeza, causado por malestar estomacal.

Composición:

Bicarbonato de sodio: 1976 mg por tableta. Contribuye a neutralizar la acidez estomacal.

Acido Cítrico: 1000 mg por tableta, el cual combinado con el bicarbonato de sodio produce efervescencia y controla los efectos gastrolesivos de la Aspirina.

Acido Acetilsalicílico: 324 mg por tableta efecto analgésico, contribuye a aliviar el dolor.

Indicaciones:

Tomar de una a dos tabletas disueltas en agua cada 4 horas si fuera necesario. Hasta un máximo de 8

tabletas en 24 horas.

Precauciones:

Consulte a su médico en los siguientes casos:

En mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Si está en tratamiento con anticoagulantes.

Si tiene una cirugía en menos de 7 días.

Si las molestias persisten por más de 10 días.

Si los síntomas empeoran o se presentan nuevas molestias.

No se use en niños o adolescentes menores de 16 años con síntomas de influenza o varicela por el Síndrome de Reye.

No usar en el último trimestre de embarazo.